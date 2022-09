"Basta de tanta inseguridad que pone en zozobra a toda la población ecuatoriana. No podemos seguir así, vivir así". Con esta frase Miguel Bonilla, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip) exigió que pare la violencia en las vías del Gran Guayaquil.

La petición, dirigida al Presidente Guillermo Lasso y a la Asamblea Nacional, se da precisamente luego de que haya sido hallado el cuerpo de Jimmy Chuchuca, conductor del bus de Durán que fue secuestrado el pasado jueves cuando concluía su último recorrido. El ahora occiso fue encontrado con el rostro desfigurado, con golpes por el presunto forcejeo y una herida de bala en el abdomen. El hecho encendió la alarma e indignación de los trasportistas que este 27 de septiembre levantaron su voz, a través de una rueda de prensa.

"Queremos decirle al Gobierno que trabajamos en equipo y que apostamos por la reactivación económica de manera seria y responsable brindándole seguridad al país, porque si no hay seguridad no podemos progresar. Sin embargo, necesitamos acciones y ayuda también de su parte. La gente ya no quiere viajar, tiene miedo. Llegamos a una hora límite en que todos tenemos que encerrarnos en nuestras casas... Hemos sido pacientes, pero la inacción por parte del Estado nos obliga a exigir más, por la gente, por el país ", mencionó Bonilla; que aseguró que, de no detenerse este tipo de actos, paralizarían el servicio. Que harán un paro, alertaron, sin dar detalles de si será temporal, por horas, o por cuántos días.

Los buses transporte público urbano, así como los buses interprovinciales y los expresos escolares que, como ha venido publicando EXPRESO, han sido víctimas de robos en reiteradas ocasiones este año; apoyan esta idean, según explicó Bonilla.

Los problemas a los que se enfrentan van más allá de un atraco. Ahora, coincidieron los transportistas, se exigen también pagos o las mal llamadas vacunas, o los tradicionales robos que, por años, los han afectado. "El modo en el que operan empieza dejar sin paso al vehículo, esto lo hacen a través de palos, llanas y cualquier objeto que puedan poner en la vía publica para posteriormente cometer sus fechorías, llegando incluso a matar a los pasajeros", indicó el líder del gremio.

"Estamos trabajando para los delincuentes, el 80% de los trasportista está siendo acosado", agregó.

Los pasajeros confirman la problemática. Lourdes Mórtola, quien trabaja en el centro y a diario tomaba un bus para ir hasta Sauces, donde habita, asegura que ha dejado de usar este tipo de transporte público por los asaltos que en ellos se dan. "Ya no sabes en qué momento te van a asaltar y ya ni las cámaras ayudan. Miren lo que pasó en Durán. Por favor, es invivible la situación. Ya no sé si me resulta mejor caminar, ir en bicicleta o moto, en Metrovía o pagar un taxi. En todos los vehículos me siento vulnerable", acotó.

Un pensamiento similar compartió Abdón León, quien labora en la Alborada y vive en la Pradera. Él tomaba dos buses para llegar a su casa. Ahora ha contratado un expreso por el que paga una mensualidad. "Mi bolsillo está afectado, pero estoy más seguro. En los buses ya no hay ni una pizca de seguridad. Los conductores dicen que están desprotegidos. El problema es que también dejan subir a los carameleros o cualquier vendedor informal. Eso no puede seguir pasando. No pueden ir más con las puertas abiertas. Hay descontrol por todos lados. Esta sociedad está llena de criminales, es lamentable, pero es la verdad", señaló León.