Gerente del Teodoro Maldonado: “Me preocuparía si fueran más las quejas”

No hay cirugías retrasadas, el desabastecimiento de medicinas es un problema que se arrastra desde otras administraciones (aunque no conocen desde cuándo) y el nivel de satisfacción de los pacientes y sus familiares es elevado. Así resume Franklin Encalada, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), la situación actual de esta cuestionada casa de salud. Sin embargo, las quejas de los pacientes durante un recorrido por algunas áreas de esta casa de salud contradicen esta versión.

Se descarta hallazgo de cadáver en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo Leer más

Encalada asumió la dirección del hospital el 21 de junio de 2024 y, en entrevista con este Diario, aseguró que desde esa fecha se ha realizado una labor “extraordinaria” para mejorar las condiciones de atención a los afiliados y sus allegados. “Nos encontramos con miles de procesos que se habían caído por diferentes motivos. De estos, ya se han solucionado 669”, aclaró.

(Le puede interesar leer: Paciente de diálisis: "No he sentido la muerte tan cerca, como ahora")

Con “procesos”, el médico se refiere a los trámites para la contratación de servicios, compra de insumos médicos y medicinas, que actualmente tienen en aprietos al hospital y provocan malestar en los pacientes, hecho que fue denunciado por afiliados y sus familiares.

Problemas con la infraestructura hospitalaria afectan servicios

Un ejemplo es el de los sistemas de climatización, aseguró el funcionario, quien expresó que es un problema complejo, ya que se trata de una cadena de inconvenientes que no permiten darle una rápida solución. “Este es un edificio antiguo, inaugurado en 1970, al que no se le ha hecho un mantenimiento adecuado al sistema eléctrico. Entonces, los proveedores no quieren instalar sus equipos (de climatización) hasta que se solucione primero lo básico, porque deben garantizar el buen funcionamiento de los aparatos. Si uno se daña, deben reponerlo, y sin una red eléctrica en buen estado no se arriesgan”, detalló.

El gerente del Hospital Teodoro Maldonado encontró más de 600 procesos de contratación ‘caídos’ y en febrero se acabará el desabastecimiento de medicinas

El gerente del HTMC aseguró que la casa de salud se encuentra al día con el agendamiento de cirugías. Sin embargo, aclaró que para los estándares del hospital, una intervención quirúrgica no se puede considerar “retrasada” si no tiene más de tres meses en la lista de espera. Es decir, si alguien necesita operarse ahora (febrero), no puede quejarse de que hay lentitud o retrasos sino hasta mayo.

67 % de abastecimiento en insumos tiene actualmente en el Teodoro Maldonado.



Recorrido. Pacientes esperan ser atendidos. Aprovecharon para manifestar algunos malestares en la atención. FRANCISCO FLORES

A Norma Iturralde, de 82 años, esto le parece una barbaridad. Ella sufre de diabetes y, debido a una caída, se fracturó una pierna. Como sus heridas no sanaron, debían amputarle el pie. “La trajimos de emergencia porque el médico dijo que debía operarse cuanto antes para evitar que la gangrena avance, pero nos dijeron que eso no calificaba como emergencia, que debíamos ingresarla por consulta externa y seguir el proceso. Imagínese, si no es una emergencia y debe esperar tres meses para la operación, si es que aún sigue viva, ya no será solo el pie, sino toda la pierna o peor”, reclamó una sobrina que la acompañaba en su travesía por varios hospitales buscando uno dispuesto a recibirla.

(Le puede interesar leer: El Hospital Teodoro Maldonado tiene un segundo gerente en solo cuatro meses)

Situaciones críticas en espera

Ante la negativa de varios hospitales de la red pública de salud de atenderla, debió pedir favores y hacerse operar en una clínica privada. “Tantos años (más de 30) aportando, justamente pensando en la vejez, y al final tuvo que endeudarse con doce mil dólares por la urgencia de salvar la vida”.

Guayaquil refleja casos de enfermedades respiratorias y gástricas en hospitales Leer más

Pese a las quejas de los pacientes y sus familiares por la mala atención, presuntos maltratos, carencia de insumos médicos y mal estado de algunas instalaciones en el HTMC, Encalada dijo que el nivel de satisfacción de los pacientes es muy bueno. Sin embargo, al ser consultados sobre el caso de una paciente de 28 años que tuvo que esperar hasta siete horas para que le aplicaran un analgésico para el dolor provocado por una operación, Encalada respondió que se debe entender que en un hospital que atiende a cientos de personas, es normal que ocurran inconvenientes de este tipo. “Me preocuparía si fueran muchas las quejas”, justificó.

Durante un recorrido por las instalaciones del Teodoro Maldonado, pacientes aprovecharon para acercarse y expresar su inconformidad. “Miren las puertas, todas apolilladas, los cuartos se caen a pedazos, eso tienen que publicar”, indicó el familiar de un paciente de la recién remodelada área de salud mental.

Otros se quejaron de que las camas están oxidadas y que los sistemas eléctricos para elevarlas no funcionan.

Sobre esto, Encalada dijo que hacen lo que se puede con el presupuesto disponible y que deben “priorizar los problemas más urgentes”.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!