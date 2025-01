Paciente de diálisis: "No he sentido la muerte tan cerca, como ahora"

Hace algo más de 18 años, Alejandra Valdez fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica terminal. Con 32 años de edad, ella asegura que como paciente renal nunca sintió la muerte tan cerca, como en estos meses. Necesita someterse a diálisis tres veces por semana.

¿Qué está pasando?

El lunes 27 de enero de este 2025, Alejandra se sometió a la diálisis. Debía ir este miércoles 29, a la segunda de la semana; pero le telefonearon desde la clínica privada, para decirle que no tienen recursos por lo que suspendían esa sesión.

Alejandra espera que no se suspenda la del viernes. La llamada telefónica le hizo sentir que su vida corre riesgo.

"Mi riñón, como el de todos los pacientes renales, no funciona. Con la diálisis accedemos a una depuración. Nuestro organismo no puede hacer ese trabajo de limpieza. Así que dejé de tomar agua, solo he probado bocados, para tomar las pastillas para mantener mi presión controlada. Casi no he comido nada", relata esta mujer, que es afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El mayor temor de la paciente de las dializadoras es que se produzca un edema, es decir hinchazón; no poder respirar, sufrir un paro.

Deuda con las clínicas dializadoras

A través de un comunicado, la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador sostiene que: "el Ministerio de Salud sigue sin pagar a las clínicas de diálisis, dejando una deuda de más de 160 millones de dólares. Lleva 14 meses sin saldar".

La Asociación señala que se perjudica a 17.000 pacientes renales. Otros perjudicados son unos 4.000 trabajadores, personal de salud de las clínicas.

"El incumplimiento de los compromisos ha alcanzado niveles insostenibles: en agosto de 2024, el Ministerio de Salud se comprometió a pagar 13 millones de dólares mensuales hasta diciembre, pero los pagos cesaron en septiembre sin explicación alguna, según Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis.

