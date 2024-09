Finaliza el paro de transportistas en Guayaquil, anuncia la Fetug

Luego de cuatro días de paralización del transporte urbano privado de Guayaquil (iniciado el lunes 9 de septiembre), finalmente se reanudará el servicio.

El presidente de la Fetug, Christian Sarmiento, brindó una rueda de prensa en la que anunció el fin del paro de transportistas.

“Hemos decidido levantar la suspensión del transporte, en espera del cumplimiento de la palabra de la autoridad sobre el incremento de la tarifa”, dijo Sarmiento, quien se encontró respaldado por más de 30 transportistas en las instalaciones de la Fetug.

Sarmiento confirmó que asistirá a las próximas mesas técnicas convocadas por la ATM, donde pedirá nuevamente el aumento de la tarifa, pero insistió en que es imposible instalar aire acondicionado en las unidades existentes.

El pedido de los transportistas en Guayaquil

El grupo de transportistas, pese a que anunció la finalización del paro, ratificó su postura de solicitar el alza del pasaje.

“Si 30 centavos no nos alcanzan para nuestra operación diaria, ¿cómo vamos a realizar mejoras con una tarifa que no es real? Pedimos un diálogo franco y sincero y no que se alargue en el tiempo la decisión que debe ser asumida inmediatamente”, recalcó el representante gremial.

Finalizada la rueda de prensa, con gritos y reclamos, el grupo de transportistas pidió el incremento de la tarifa de forma inmediata y que no se utilice el sistema de recaudación propuesto por el Municipio.

