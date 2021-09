La Feria Internacional del Libro 2021 vuelve a la modalidad presencial

LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2021 regresa en modalidad presencial para el deleite de los amantes de la literatura y el arte; el público espera con ansias al rencuentro con los libros y el contacto con sus escritores nacionales e internacionales.

Inaugurada la Feria Internacional del Libro de Quito 2020 totalmente virtual Leer más

Este es un evento realizado por Expoplaza, con el apoyo del Municipio de Guayaquil y la Empresa Pública Municipal de Turismo, y celebra su séptima edición, con el objetivo de fomentar la cultura, integrar a la familia, y educar a niños y jóvenes.

La FIL 2021 contará con las principales librerías del país, reactivando de esta forma el sector literario, contará con 13 escritores internacionales y más de 50 escritores nacionales. Dentro de los invitados internacionales, este año se incorporan dos autoras juveniles como Flor M. Salvador, de México y; Lily del Pilar, de Chile, para el público juvenil.

Los escritores presentarán coloquios, conferencias, lanzamiento de libros, y la siempre tan esperada firma de autógrafos; no pueden faltar los concursos para despertar la creatividad de niños y jóvenes, así como nuevas actividades para público de todas las edades, celebrando los aniversarios literarios de los libros: Alicia a través del Espejo, La Saga Game of the Thrones, y un homenaje al cumplirse el primer año del fallecimiento de Quino.

Este reencuentro con los libros, será del 8 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, de 09:00 a 21:00 contando con todas las medidas de bioseguridad dispuesta por las autoridades. El valor de la entrada es de $ 2.00. Mayor información en www.libroguayaquil.com