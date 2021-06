EXPRESO premia la fidelidad de una suscriptora

La emoción de ganar un premio embargó a Dominga Camaton, luego de que su hermana llamó a su oficina para avisarle que Diario EXPRESO, al que ambas son suscriptoras, le entregaría un televisor de 55 pulgadas 4K.

Por su trabajo como abogada no podía comunicarse de inmediato con el medio, debía esperar hasta la noche o hasta el día siguiente. Pero sus compañeros de trabajo le decían que no pierda tiempo, porque podía quedarse sin el premio. Ella, sin embargo, no se desesperó, pues consideró que lleva 30 años leyendo las notas periodísticas de la empresa que imprime este Diario, y la tiene como una industria seria.

“Estaba segura de que si me había ganado el televisor, sí me lo entregarían. Llamé un día después y tuve razón. Al comunicarme, inmediatamente hicimos los arreglos para recibir al equipo que traería la pantalla”, cuenta.

Sorteo Los dos últimos sorteos para los suscriptores de EXPRESO serán el 15 de junio y 15 de julio de este año. El concurso es para Guayaquil y Quito.

Dominga es una abogada que dice que las estadísticas que publica este Diario sobre la seguridad y accidentes de tránsito son útiles en su trabajo. “Todos los días dedico un tiempo a su lectura. A mí me encanta hacerlo en el papel, pero cuando no puedo, porque tengo que salir a diligencias de mi trabajo, lo hago en la web”.

Camaton resalta que prefiere EXPRESO porque siempre las noticias tienen opiniones de expertos que hacen un análisis del hecho. “Los artículos siempre van más allá del suceso. Hay análisis, hay estadísticas y hay fotos que enriquecen la noticia”, señala.

Entre sus secciones preferidas están Guayaquil, Economía y Actualidad. “Cuando Blanca Moncada (periodista de este medio) ganó el Premio Mantilla (en noviembre de 2020), sentí que yo también había ganado. Lo celebré. Me alegré mucho. Siento que es mi periódico, que con los años ha aprendido a dar voz a todos. Me gusta que las notas son equilibradas y ponen el punto de vista de todos los afectados en un hecho. Así, uno como lector puede llegar a su propia conclusión”.

Cafeteras En el sorteo de Diario EXPRESO hay más premios. También ganaron una cafetera y una cápsula de café: Juan Altgelt, Raúl Arias, Jorge Endara, Sergio Flores y Eduardo Erazo.

Aunque por su profesión lo primero que lee son las noticias sobre seguridad, economía y política, aprecia que en el Diario también encuentra artículos sobre cultura, sociedad, artistas y personajes, lo que le permite poner su mente en hechos que no son estresantes, como la crisis económica.

También destaca que es importante contar con una prensa que no tenga bandera política y que cumpla con su misión de informar la verdad.

La afición que tiene Camaton por leer EXPRESO es compartida con su familia. “En total somos ocho los que tenemos suscripción en mi familia”, precisa, para contar luego que les gusta unirse los fines de semana para conversar de las noticias publicadas.

Órdenes Otros cinco ganadores del sorteo de Diario EXPRESO fueron: Carlos Páez Fuentes, Fernando Hacay, Patricio Camacho, José Acosta y Miguel Mite. Cada uno ganó una orden de compras por $ 50.

La anécdota que tiene con el Diario es que ella apareció en un artículo de un accidente de tránsito hace 44 años. Un bus chocó el carro en el que venía, en la vía a Chanduy. “El análisis que hizo el Diario sobre ese accidente me ayudó a que se hiciera justicia”, cuenta.

Camaton es una mujer llena de bríos. Por aquel accidente de tránsito quedó en silla de ruedas por dos años y siete meses. “Aunque los doctores me decían que no tenía muchas posibilidades de volver a caminar, puse todo de mí en la terapia y con la ayuda de Dios logré salir de la silla de ruedas. Por las secuelas que dejó el accidente en mis piernas, tengo un 46 % de discapacidad física”.

A Camaton le agrada estudiar. Este año está por sacar su sexto posgrado internacional. “Fíjese que la información que sale publicada en EXPRESO también me ha ayudado cuando he tenido que hacer algún estudio. He podido citarlo como fuente, precisamente por el equilibrio que tiene para presentar las noticias”, reitera.

Por el premio ganado se siente agradecida. “No todas las empresas premian la fidelidad, por eso es loable que esta sí lo haga”, dice.

El sorteo consiste en que los suscriptores estén al día en sus pagos para que puedan acceder al sorteo.

Participan tanto los suscriptores de la versión física como los de la digital, de Guayaquil y de Quito. Todavía quedan dos sorteos. Las personas que deseen adquirir una suscripción pueden hacerlo en la web https://suscripcion.expreso.ec/ o llamando al número 1800-400800.

Entre los premios, además del televisor de 55 pulgadas 4K, hay cafeteras, cápsulas de café y órdenes de compra de 50 dólares.