Un premio al hábito de estar siempre informado

La llamada fue un sorpresa y el premio, reconoce entre risas, es ese regalo de Navidad que ansiaba pero no esperaba. Ayer, Isaías Manzo Torres, un habitante del cantón Durán, de 36 años, acudió a las instalaciones de EXPRESO en Guayaquil, para recibir un Smart TV de 55 pulgadas 4K.

Él participó en el Gran Sorteo Semanal que lleva a cabo este Diario desde fines de noviembre. El premio lo obtuvo luego de que, apoyado por su madre, quien es suscriptora de este Diario desde hace nueve años, lo motivó a que llene los cupones que salen en la edición diaria del impreso.

Hecho Los suscriptores participan directamente. Quienes no cuentan con la suscripción, deben llenar el cupón que sale en el impreso, tomarle una foto y enviarla por Whatsapp al 0969604444.

“Yo también tuve ganas de participar, mi mamá por ser suscriptora participaba automáticamente. Miren ahora lo que pasó. Gané. El premio se lo daré a mi mamá para que vea como se merece, en una pantalla gigante todo lo que quiera. Netflix, Youtube, que le encantan”, detalla Manzo; quien reconoce leer todos los días este Diario, sobre todo por sus notas comunitarias, tecnológicas y relacionados a la ciencia.

Manzo es tecnólogo en sistemas y dice sentirse atraído por los reportajes ligados a estas últimas dos temáticas. “Todo el tiempo busco información de este tipo y aquí la encuentro, hay muchos detalles que son novedosos. Además, me gusta el enfoque que le dan a las noticias locales, de Guayaquil, Durán, de los cantones aledaños... Lo que tenemos, pero más aún lo que hace falta, son puntos que deben siempre abordarse y aquí lo hacen”, comentó.

Isaías Manzo recibió el premio en las instalaciones de EXPRESO, en Guayaquil. JIMMY NEGRETE

Para el también certificado en dos idiomas (habla inglés y francés), este premio es una manera de terminar el año de una manera distinta, pero feliz. “Por el coronavirus y por precaución, por las fiestas pasaré en casa solo con mi mamá, que se acerca a los 80 años y es la persona con la que vivo. Somos 10 hermanos en total, pero hemos decidido no vernos físicamente hasta que todo esté más tranquilo. Por ahora me basta con saber que todos estamos bien, el televisor es un plus a esa alegría”, reconoce.

Manzo asegura que continuará leyendo EXPRESO, al igual que su mamá, que lee con agrado cada uno de los editoriales.

El último sorteo se llevará a cabo el próximo martes 15 de diciembre.