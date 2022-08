A lo largo de casi un mes, EXPRESO ha venido publicando las críticas de la ciudadanía en torno a las multas fantasmas que generan los radares instalados en vía a la costa y otras rutas de la provincia, así como de Santa Elena, y que en algunos casos permanecen con fallas, emiten datos erróneos o simplemente están apagados. Frente a ello, el director de la CTE finalmente habla con este Diario sobre este escenario, catalogado por los usuarios como un “robo descarado” por parte de la entidad.

¿Quiénes son los responsables de todos los errores que la ciudadanía denuncia y cuál será la sanción para ellos? Hay quienes ya catalogan de fraude las sanciones que están emitiendo.

Hasta ahora no he podido comprobar errores de radares de ningún tipo. Ya se ha realizado la calibración necesaria a los aparatos y no hemos detectado irregularidades. El contratista hizo la valoración de los radares de vía a la costa. Yo mismo hice una comprobación y determiné que los equipos están cumpliendo las funciones para lo que fueron instalados. De todos modos, seguimos investigando los casos.

Pero si hay miles de denuncias, impugnaciones ganadas. Hubo ya marchas en Santa Elena y Puerto Inca (Guayas), además de quejas con videos incluidos como pruebas, a diario, en las redes sociales ¿Eso acaso no cuenta para que reconozcan que hay un error?

Ya me reuní con los denunciantes de Santa Elena y ya se conformó una comisión para resolver esa situación. El problema es que muchas personas no entienden el sistema. Las cámaras tienen un software y eso entra a un proceso automatizado. El sistema marca lo que marca y tengo que dar por sentado que lo que se ve es lo correcto. Yo lo he comprobado. Ahora todo el mundo tiene velocidad crucero, pero este sistema es hecho para trabajar en carreteras largas como Estados Unidos, aquí hay muchas curvas y no funciona igual. Hay miles de denuncias, pero solo hay 252 casos de impugnación (en lo que respecta a vía a la costa). De todos modos, si consideran que existen errores, la solución es impugnar.

Pero, ¿cómo responde a las citaciones que les llegan a los usuarios cuando el radar está apagado y la cámara mira hacia arriba? ¿Está bien eso?

Es que no entienden el sistema, si la cámara está hacia arriba no se puede generar esta foto.

¿Entonces por qué les llegan?

Es imposible. Tómeme una foto con la cámara hacia arriba y dígame si aparezco. Es imposible lo que denuncian.

Sin embargo ocurre, las quejan han hecho eco ya en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué no reconocer las anomalías? Si hasta hay sanciones en rutas que los conductores jamás han estado...

Eso le ocurrió a una persona y yo mismo verifiqué que se había confundido con los días, muchas veces les pasa eso a los usuarios, y no necesariamente es un error de la CTE. Hay casos de personas que dicen que tienen más de 30 citaciones, pero es porque tienen una compañía de taxis.

Durante más de 30 minutos, este Diario insistió en consultar caso a caso sobre las denuncias recibidas y de las que EXPRESO incluso ha sido testigo; pero las respuestas de Pólit se limitaron siempre a lo mismo, a que había un error por parte del denunciante y que la única salida era impugnar.

Usted defiende que hay que impugnar, cuando cada denunciante ha gastado más en un abogado para dar cabida a este proceso que, por ser de carácter administrativo, no debería necesitar de él. ¿Por qué exigen, para empezar, que un abogado esté en el proceso?

Los artículos 641 y 642 del Código Orgánico Integral Penal establecen que la impugnación a las contravenciones de tránsito deben ser conocidas en sede judicial y por lo tanto, debe de ejercer su derecho a la defensa mediante un abogado de su confianza o defensor público. Esa es la razón...

Pero no es justo, ¿son conscientes de ello? ¿Qué pasa con quien no tiene dinero para costear los gastos de un abogado y pese a tener la razón y las pruebas, entonces optan por pagar la multa? ¿Es justo?

Estamos en conversaciones con el Colegio de Abogados, que van a dar una asistencia gratuita en ese sentido. Nos van a proveer de un grupo jurídico a pedido nuestro e iniciativa de ellos. Esto no significa que van a tomar todas las causas y van a impugnar, significa que van a revisar la información y si amerita van a sugerir al infraccionado las acciones que puede seguir y continuar. Si dice que no tiene dinero ahí se puede conversar con ellos para ver hasta dónde puede llegar el apoyo.

Para la ciudadanía esto responde a una corrupción interna que hay en la entidad a la que representa. ¿La hay? ¿O hubo?

Yo tengo que defender la institución. No puedo decir que todos son unos corruptos. Debo tener los controles debidos para que las situaciones anómalas no se den.

¿La ha identificado ya?

Voy a encontrarlas, estoy casi seguro de que las voy a encontrar. Estoy entrando departamento por departamento, llevo menos de un mes en el cargo, y llevo tres semanas revisando el problema de los radares.

Del que no hay solución. ¿No hará nada más que pedir que impugnen? ¿Ahí se limitará su argumento?

Estamos trabajando, y ya se han añadido más personas al departamento de validación para verificar cada caso. Estamos trabajando con la calibración y mantenimiento, y tratamos de notificar en menos de 72 horas.

¿Cuál es el destino de la millonaria recaudación que se obtiene con las multas cobradas?

La gente piensa que eso va a la CTE o se la lleva alguien, pero todo ese monto va a la cuenta única del tesoro (directo al Estado), absolutamente todo. Nosotros nos financiamos con lo que nos da el Ministerio de Finanzas.