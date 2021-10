‘SOS al transporte’, 'flexibilidad para el transportista’ y ‘no al embargo’, fueron las frases que plasmaron decenas de transportistas de Guayaquil en carteles y que luego los estamparon en otras decenas de buses que amanecieron estacionados a lo largo de la avenida Barcelona, cerca del estadio Monumental, al sur de la ciudad.

Lo hicieron este martes 12 de octubre, como un acto de protesta contra el embargo de las unidades por la falta de pago en las instituciones financieras. Y que se sumarán otros transportistas que atraviesan la misma situación, advirtieron.

Situación. Letreros con leyendas alusivas a sus pedidos fueron estampados en los buses. CHRISTIAN VASCONEZ / expreso

“Nuestra economía colapsó. Sumamos 19 meses de pandemia que nos mermó el 50 % de los ingresos por las restricciones de circulación y la disminución notable de pasajeros”, expresó Simón Durango, propietario de una unidad de la cooperativa Simón Bolívar.

Pocos buses han ido a la revisión técnica en Guayaquil Leer más

Ricardo Onofre, gerente de la cooperativa Transurtes, detalló a EXPRESO que hay otros transportistas que ya tienen la orden de embargo de sus unidades. "La gente no puede seguir trabajando, pues le quitan su herramienta. Pierden la entrada, las letras canceladas y con la pandemia todo se derrumbó", acotó el dirigente al recordar que existen al menos 140 vehículos con procesos de coactiva.

Contó que, además de los que adeudan valores, están los que no pueden rodar y que, advirtió, llegarán en las próximas horas para sumarse a la protesta y estacionarse en la transitada arteria. "Los van a traer con grúa porque no hay como rehabilitarlos", explicó.

Pedidos. El gremio espera soluciones. CHRISTIAN VASCONEZ

Entre los transportistas figuró Patricio Paredes, quien señaló que no pudo cancelar la totalidad de su vehículo y fue embargado hace dos meses. "Operaba en la línea 82. Me faltarían 35.000 dólares y cada unidad cuesta $ 60.000. Esperamos que el Gobierno nos escuche, que haya un acuerdo y flexibilidad, pues no podemos más", afirmó.