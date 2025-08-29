Expreso
El INAMHI advirtió días con calor extremo y riesgo de incendios en la Costa, Sierra y Amazonía.Christian Vinueza

Ecuador enfrentará calor extremo y radiación UV: ¿cuándo serán los días críticos?

El INAMHI advirtió días con calor extremo y riesgo de incendios en la Costa, Sierra y Amazonía

Ecuador vivirá jornadas de altas temperaturas y radiación UV entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre de 2025, según la advertencia meteorológica 50 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).

El organismo informó que las condiciones más críticas se registrarán el sábado 30 y domingo 31 de agosto, cuando se esperan valores “muy altos” de radiación ultravioleta y un ambiente propicio para la propagación de incendios forestales.

¿Qué provincias de Ecuador enfrentarán mayor riesgo por calor y radiación UV?

  • Región Litoral: mayor riesgo en Guayas y Los Ríos

  • Región Interandina: afectaciones en Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Loja

  • Región Amazónica: temperaturas extremas en Sucumbíos y Orellana
El INAMHI explicó que este escenario responde al bajo contenido de humedad en el ambiente, la influencia de altas presiones, circulación de masas de aire secas y vegetación en condiciones de sequedad, lo que eleva la probabilidad de incendios.

Recomendaciones del INAMHI

  • Evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación.
  • Usar ropa ligera y protector solar.
  • Mantenerse hidratado.
  • Reportar conato de incendios a las autoridades.
ALTAS TEMPERATURAS
INAMHI alerta riesgo de incendios forestales por calor extremo en varias provincias.EXPRESO

Cabe recordar que este viernes 29 de agosto, la entidad informó que se prevé incremento de vientos y ráfagas en el Callejón Interandino, con menor intensidad en la provincia del Guayas y perfil costero.

"Estas condiciones aumentan el riesgo de propagación de incendios forestales", advirtió.

