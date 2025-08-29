Ecuador enfrentará calor extremo y radiación UV: ¿cuándo serán los días críticos?
El INAMHI advirtió días con calor extremo y riesgo de incendios en la Costa, Sierra y Amazonía
Ecuador vivirá jornadas de altas temperaturas y radiación UV entre el viernes 29 de agosto y el lunes 1 de septiembre de 2025, según la advertencia meteorológica 50 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).
El organismo informó que las condiciones más críticas se registrarán el sábado 30 y domingo 31 de agosto, cuando se esperan valores “muy altos” de radiación ultravioleta y un ambiente propicio para la propagación de incendios forestales.
¿Qué provincias de Ecuador enfrentarán mayor riesgo por calor y radiación UV?
- Región Litoral: mayor riesgo en Guayas y Los Ríos
- Región Interandina: afectaciones en Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Loja
- Región Amazónica: temperaturas extremas en Sucumbíos y Orellana
El INAMHI explicó que este escenario responde al bajo contenido de humedad en el ambiente, la influencia de altas presiones, circulación de masas de aire secas y vegetación en condiciones de sequedad, lo que eleva la probabilidad de incendios.
Recomendaciones del INAMHI
- Evitar la exposición directa al sol en horas de mayor radiación.
- Usar ropa ligera y protector solar.
- Mantenerse hidratado.
- Reportar conato de incendios a las autoridades.
Cabe recordar que este viernes 29 de agosto, la entidad informó que se prevé incremento de vientos y ráfagas en el Callejón Interandino, con menor intensidad en la provincia del Guayas y perfil costero.
"Estas condiciones aumentan el riesgo de propagación de incendios forestales", advirtió.
#AdvertenciaMeteorológica 50| Entre el 29 de agosto y 1 de sep., se prevé incremento de Temperaturas diurnas y Radiación UV con mayor énfasis al norte y sur de la región Interandina, norte de la Amazonía y centro sur del Litoral.— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 29, 2025
🔥Condiciones favorables a incendios forestales pic.twitter.com/M7bb30dx12
