“No tenemos distracción, ya es hora de que reabran los parques”

Situación. Adolescentes y niños no pueden ingresar a algunos parques para recrearse.

Guayaquil lleva más de un mes en semáforo amarillo, que ahora tiene nuevas aunque más suaves restricciones; pero hay espacios que siguen pintados de ‘rojo’. La lista incluye a parques y malecones, aunque a juicio de padres de familia y moradores de distintos vecindarios, estos deberían reabrir sus puertas para que los pequeños puedan distraerse. Eso sí, acatando las medidas sanitarias.

Disney World reabre sus puertas en medio de la pandemia Leer más

Argumentan que llevan más de 100 días sin poder volver a jugar en estos espacios recreativos, que pueden funcionar ahora como una alternativa para ‘escapar’ del confinamiento o simplemente aprovecharlos luego de que los niños reciban las clases virtuales.

Así lo considera Narcisa Calle, residente de la ciudadela La Garzota, quien lamenta que las autoridades no establezcan un protocolo o una franja horaria que autorice su uso. “No tenemos un sitio a donde salir a recrearnos. Por eso ya deben reabrirlos y ejercer, en cambio, más controles en los lugares donde la gente se aglomera, hace fiesta y hasta bebe en la vía pública”, agrega la madre de familia.

Con ella concuerda Eduardo Coello, residente de la ciudadela Guayacanes, quien ha tenido que utilizar un tramo de la ciclovía que recorre las inmediaciones del parque Samanes para hacer ejercicios junto a su familia. Él recomienda que se deberían aprovechar las 380 hectáreas de extensión que tiene esta área ubicada en el norte de la ciudad. “Pero no se hace y nos arriesgamos a correr en el carretero”, precisa.

Si ya abrieron los cines, abran los parques la gente necesita salir a hacer deporte, salir del sedentarismo eso los va a matar. — Curiosidad de Ricardo Lainez (@CuriosidadRL) July 11, 2020

Vuelven los 'Lunes Culturales' al Cinemamalecón Leer más

Aunque este parque, administrado por Inmobiliar, reabrió sus puertas el miércoles 30 de junio, luego del anuncio que hizo el COE Nacional respecto a las nuevas restricciones en semáforo amarillo, al día siguiente los ingresos estaban bloqueados con rejas.

Esto se debió a que el COE solo autorizó reanudar la atención a los parques nacionales y no recreativos. Así se detalla en una publicación colgada en su cuenta de Twitter, y en la que varios usuarios expresaron su inconformidad por la decisión.

COMUNICADO | Sobre los parques administrados por @inmobiliarec. pic.twitter.com/fXLE2uG2h3 — Parque Samanes (@ParqueSamanes) July 2, 2020

En el informe, además, confirmaron que su reapertura solo se dará cuando el COE de Guayaquil lo permita. Una autorización que no llegará pronto, ya que ni siquiera hay una fecha tentativa. Así lo confirma a EXPRESO la alcaldesa Cynthia Viteri, quien subraya que Guayaquil continuará en semáforo amarillo y que la disposición también incluye a bares y discotecas, al menos durante este mes. “Julio es un mes de fiesta y eso significa que si abro bares estarán repletos y eso es sinónimo de contagio”, sentencia.

Lo más relevante no son las áreas de recreación; lo más importante son las actividades que los niños realizan con sus padres, ya que así están ganando experiencias para la vida. Toyi Espín, psicóloga y orientadora familiar

Pero la medida de cierre no aplica para todos. Durante las últimas semanas hay quienes ya han empezado a ocupar las canchas y juegos infantiles. Por ejemplo, el parque lineal de la avenida 29, en el suroeste, o las áreas verdes de la ciudadela Bellavista.

Dos lugares turísticos de Guayaquil, en el foco de la inseguridad durante la pandemia Leer más

Ante este escenario, hay quienes consideran que todavía los parques deben permanecer cerrados. Uno de ellos es el epidemiólogo Mario Paredes, quien advierte que el virus está en el ambiente, y opina que si la sociedad fuera disciplinada y organizada podría darse el caso, pero no es así. Pone como ejemplo a otras ciudades del mundo que han regresado al confinamiento, y por ese motivo “no hay que relajarse”.

En tanto que su colega Federico Cabrera cree lo contrario. A su juicio, estos son espacios abiertos que deben ser aprovechados por los menores y las familias para que realicen no solo actividades deportivas, sino recreativas, que pueden ser desarrolladas con los respectivos cuidados de bioseguridad. Lo mismo opina el entrenador de fútbol Byron Morán, quien argumenta que estos debieron ser reabiertos, al igual que los centros comerciales y restaurantes.

En La Puntilla abrimos las áreas verdes y sociales, pero mantenemos la distancia y cuidados. Solo jugamos tenis y tenemos prohibido el fútbol. Cada persona debe cuidarse.

fernando huamán, presidente del Comité La Puntilla

Por su parte, bajo la mirada de la psicóloga Toyi Espín, el cierre de estos espacios obliga a que los padres busquen otras formas de recreación que ayuden a bajar el estrés, la ansiedad y la sobredosis de energía que, advierte, algunos chicos tienen a causa del confinamiento. “Creo necesario reinventar actividades que ayuden a reemplazar los juegos en los parques. Por ejemplo, usar el patio, los juegos de mesa, ver películas familiares, leer cuentos...”, sugiere.

Coronavirus: La cuarentena lleva a repensar el barrio Leer más

Sin embargo, no todos lo creen posible. “¿Qué pasa con aquellos que viven en hogares pequeños y no tienen un patio o dinero para adquirir un juego de mesa? Los padres pueden usar la imaginación, pero cien días encerrados, sin tener opción a jugar en el parque del barrio, no es justo para los chicos. Ellos han sido ya valientes para lidiar con el encierro. Se debería pensar un poco más en ellos”, agrega Soledad Miranda, habitante de Sauces 4 y madre de dos niños de 5 y 8 años.

Atletas se suman al pedido

Un grupo que se considera afectado por el cierre de parques de referencia en la ciudad es el de los deportistas, quienes coinciden en que tienen que arriesgarse a entrenar en las calles o aceras. Por ejemplo, en el parque Samanes, situado en el norte de la ciudad, un grupo de atletas se ha tomado una parte de la ciclovía y caminera ubicadas en los exteriores de la extensa área para poder practicar atletismo. “A pesar de que se han cancelado los eventos deportivos, los deportistas de alto rendimiento, élite o amateur continúan con su entrenamiento con miras al 2021, y nos sentimos limitados. No hay espacios para el desarrollo de estos deportes”, se quejó Franklin Chundi, entrenador de ciclismo y triatlón.