Vuelven los 'Lunes Culturales' al Cinemamalecón

Luego de permanecer más de cien días cerrados, el Cinemamalecón reabrirá sus puertas y lo hará con la reactivación de su programa 'Lunes Culturales'. Así lo dio a conocer la fundación Malecón 2000, a través de sus cuentas oficiales, en las que informó que la primera obra que se exhibirá sera "Giselle", una de las óperas del ballet romántico, estrenada en 1841 en Francia y que se compone por dos actos con música del compositor francés del romanticismo, Adolphe Adam; autor del conocido cántico navideño "Cantique de Noël", traducido al inglés como "O Holy Night".

La reapertura de esta espacio, antes conocido como Teatro IMAX, está ubicado dentro del Malecón Simón Bolívar, que continuará cerrado por seguridad: para evitar las aglomeraciones y un posible rebrote de casos de COVID. En el Malecón hace poco también abrieron sus puertas los centros comerciales que conforman el sitio y el espacio gastronómico Mercado del Río.

-

-

Según lo ha establecido el COE Cantonal, en Cinemamalecón -al igual que en el resto de cines del país- solo se permitirá el ingreso del 30 % del aforo. Los espectadores deberán ingresar al lugar con mascarilla y cumpliendo con las medidas de bioseguridad ya conocidas.

Hoy habrá tres funciones de 'Giselle', a las 15:00, las 17:15 y las 19:30 . El lunes 20 de julio será igual. Para obtener una entrada, el púbico puedo solicitarlas -de forma gratuita- al (04) 2563078 / 079 extensiones 101, 103 y 111, o vía WhatsApp al 0969274561.

Para usuario como Nelson Calderón, habitante de la ciudadela La Saiba, que espacios como estos abran sus puertas evidencia que Guayaquil está volviendo a la normalidad. "Que si me preocupa que pueda haber un rebrote, es cierto. Sin embargo, me alegra ver a la gente ya trabajando y volviendo a sus espacios. Eso nos demuestra que nos estamos levantando. Claro, hay que mantener las medidas de seguridad", agregó.

Al respecto María José Cruz, habitante de la ciudadela la Alborada, aunque reconoce sentir alivio de que Guayaquil vuelva -de a poco- a ser la misma de antes; advierte que no está lista para acudir aún a sitios de entretenimiento como estos, por el temor a que no todos sean precavidos.

"Debemos ser sinceros y también reconocer que hay mucha gente que no toma en serio las medidas de bioseguridad establecidas. Me alegro porque la ciudad se esté reactivando, no obstante, no estoy lista para ir aún a espacios como estos. Ojalá y todo salga según lo planeado, y que las discotecas no se abran. Ahí si me opongo. Miren todo lo que ha pasado en el extranjero...", mencionó.