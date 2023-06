Es el presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas. Este es su segundo periodo a la cabeza del gremio que en los últimos dos años ha experimentado un proceso de transformación y con mayor participación y voz en la sociedad y la academia. Díaz es arquitecto y vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador.

La posible llegada del fenómeno de El Niño ha encendido desde ya las alertas en Guayaquil, una ciudad que históricamente se ha visto afectada por la época invernal y los aguajes que, ante la falta de planificación y planes preventivos y de remediación, la han dejado bajo el agua. Hoy EXPRESO dialoga con Díaz sobre la ruta que urge llevar y las obras que requiere priorizar la ciudad para intentar estar preparados para un evento climático, que décadas atrás ha causado severos desastres.

A vísperas de que llegue El Niño, ¿qué obras se deben ya estar ejecutando en la ciudad?

El dragado. Esa es la que urge, hubiese ayudado, pero no se ha podido llevar a cabo, complicando así la situación y anticipando que Guayaquil, como sea, se va a inundar.

Guayaquil está sentenciada entonces. Que se limpien los canales de aguas lluvias y las alcantarillas, que son los trabajos que está haciendo el Cabildo para aplacar los efectos, ¿de poco a nada, por lo visto, servirá?

Sí lo hará, y de hecho es una de las pocas salidas que nos quedan. Guayaquil tiene pocos sumideros, cerca de 55.000; además de canales que lamentablemente están llenos de basura. Que se los esté limpiando y se los mantenga así hasta que llegue y dure el fenómeno, es oportuno. El agua evacuará. Que el dragado hubiese sido la solución, es verdad. Pero, aun si quieren empezar a dragar ahora, no hubiésemos podido hacerlo. El Niño está por llegar, ya tiempo para ejecutar obras macro no tenemos.

Bellavista. Este año, en plena época invernal, un terreno baldío tuvo un desprendimiento de tierra y dejó un vehículo debajo de la tierra. Archivo

¿Qué nos queda? ¿Aguantar?

Prevenir. No nos queda nada más que trabajar en prevención para afrontar los efectos más severos; y eso lo lograremos incrementando las frecuencias de recolección de desechos; construyendo más sumideros, que sé que está dentro del plan; teniendo en perfecto estado los canales; colocando una especie de mallas en las laderas para evitar los deslaves. En fin, obras que nos permitan sobrellevar lo que se viene.

Sin embargo se pudo hacer más. Dejando de lado el dragado, se pudo hacer más...

Sí, pudo hacerse. Los muros naturales y las áreas verdes que sirven como esponjas, por ejemplo, cuando hay una inundación, pudo servir. Pero seamos realistas, nos falta tanto para llevar un proyecto de este tipo a cabo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que necesitamos 9 metros cuadrados (m2) de áreas verdes por habitante; y en 2010 no llegábamos ni al 1,12 m2. Las administraciones pasadas desmintieron el dato y aseguraron que estábamos por los 3 m2. Aún así es bajísimo. Hay un déficit. Tener las debidas áreas verdes, árboles y no palmeras, sí pudo ayudar. Hacer un muro natural en toda la ribera del Guayas, que fue el proyecto de un arquitecto, hubiese sido una buena solución. Pero todo quedó en ideas e intenciones de la comunidad. Faltó tanto por parte de las autoridades.

En la ciudadela El Cóndor, los estragos de las tormentas este año, en pleno invierno, fueron evidentes. Hay miedo entre la ciudadanía por la posible llegada de El Niño. Cortesía

¿Que oigan al ciudadano faltó? ¿Que haya voluntad política?

Las dos cosas. Los políticos que hemos tenido se han dedicado a “embellecer” la ciudad, o al menos así lo creían, y nadie trabajó en las estructuras o la base de un todo. Crearon la Metrovía, no le dieron mantenimiento, dañaron íconos emblemáticos y no planificaron... Solo hablando de la ciclovía, por ejemplo, se crearon rutas que estrangularon las vías y no consideraron por dónde y sobre qué pasaban, y tampoco conectaron con nada. La planificación quedó solo en palabras.

La administración municipal asegura que habrá planificación y que el reordenamiento urbano será la muestra de ello. Pero, podría Guayaquil reordenarse a corto plazo o es una promesa que desde la Alcaldía se está lanzando al aire?

Se puede. Si hay voluntad política y se prioriza esta necesidad, en un año puede estar listo el plan de reordenamiento. Pienso que la Alcaldía lo hará. Los concejales electos y urbanistas que integran la Municipalidad se han acercado al Colegio de Arquitectos a plantear ideas y escuchar sugerencias o a analizar proyectos. Eso refleja un compromiso.

Entre las propuestas del alcalde Aquiles Álvarez consta la idea de devolverle la vida al río. ¿Lograrlo mitigará el caos vehicular que soporta la urbe?

La idea es buena y podría hacerlo. Sin embargo, primero se debe mejorar todas las falencias que arrastra la Metrovía, que es el servicio que ya tenemos. La flota no sirve, debe ser reemplazada; las unidades deben tener aire y ofrecer un servicio digno. Si las autoridades quieren que el guayaquileño deje su carro en casa y utilice los buses, entonces debe volcar y fijar su mirada a lo que necesita. La inversión debe ir hacia la Metrovía y la misma Aerovía, cuyo pasaje debe reducirse para atraer al visitante. También vale la pena pensar en un servicio de transporte integral que una al Gran Guayaquil, lo ordene y haga de cada cantón una zona amigable. No se necesitan años para el cambios. El primer paso está en acabar con las burocracias.

Dennis Diaz se ha reunido ya con los concejales electos de la ciudad para analizar una serie de proyectos. Amelia Andrade

¿Cómo lograr no ser más una ciudad de paso?

Dándole seguridad, que es un campo en el que todos debemos aportar; y dotando a la ciudad de parques enormes, zonas de ocio y corredores gastronómicos como el de la calle Panamá, que pueden estar en el norte y el sur. Tenemos sitios para explotar y explorar, y espacios para transformar. El mismo centro de Guayaquil, que fue la razón por la que EXPRESO lanzó un concurso, debe ya revivir, sin opción a aplazar los tiempos. En ese torno hubo ideas muy buenas. Llegó la hora de que la autoridad las ponga en práctica.