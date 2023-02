Dengue: Los contagios aumentan a 449 en la Zona 8

Fue apenas el pasado 2 de febrero anterior que EXPRESO, con cifras del Ministerio de Salud Pública, detalló que la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) registraba en lo que va del año 173 casos de dengue. Quince días después, el escenario es otro. Hay un total de 429 casos de dengue clásico, además de otros 17 con signos de alarma y 3 de tipo grave.

Estos números en comparación a los reportados en el mismo periodo de 2022, evidencian -como lo consideran decenas de ciudadanos- un “alarmante incremento”. Y es que con respecto al dengue clásico, que el año pasado afectó a 181 pacientes, existe un aumento del 130 %; mientras que en relación al resto, están a la par o hay una incidencia menor (ver gráfico) y no se reportan tampoco contagios por chikunguña o zika, enfermedades virales también transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Cuadro comparativo de los casos de dengue en lo que va del año entre el 2023 y 2022. EXPRESO

Ayer la guayaquileña Susana Torres, habitante de la ciudadela Las Orquídeas, se encontraba en un laboratorio del norte de la ciudad a esperas del resultado del examen médico que se hizo.

“Tengo fiebre de casi 39 grados desde hace dos días, me duele demasiado el cuerpo. A mi familia se le ocurrió hacer un pícnic en el parque Samanes el viernes anterior y juro que los mosquitos hicieron leña con mi cuerpo. Todo ese monte, sumado al agua empozada de los canales que rodean el barrio se han convertido en un criadero. Cómo no enfermarme así. Todos los años es lo mismo. No hay ningún tipo de ayuda en la ciudad. Tengo toldo, uso repelente, me baño en él y aún así caemos”, se quejó Susana; que aseguró que su hermana y su hija mayor, de 17 años, amanecieron con síntomas similares ayer.

El virus en Perú está desbordado. Me aterra que pase lo mismo acá y que la atención pública no se abastezca.



Leonela Carpio

habitante de Sauces.

Para Rossana Mena, quien habita en la Alborada, ese incremento en los casos “evidencia la poca importancia” que a la enfermedad le dan las autoridades. “Si trabajaran antes de que lleguen las lluvias, si tuvieran los canales y espacios públicos en orden, bien cuidados; si no fuéramos víctima de una inundación cada que llueve, el panorama no sería este. La Zona 8 cada vez tiene más dengue. No me parece algo normal”, alertó.

Sin embargo, para la coordinadora zonal 8 de Salud, Lucy Jurado, la suma de casos responde al comportamiento cíclico habitual de la etapa invernal. A su juicio, lo que estamos viendo en este 2023 no necesariamente es un repunte alarmante, sino un registro más real al de 2022.

“El año pasado y de hecho el anterior a ese vimos menos casos, pero porque estábamos en plena etapa de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pensábamos solo en COVID o los casos se enmarcaban únicamente en este virus, o simplemente los afectados no pisaban un hospital por temor. Ahora los usuarios están yendo a los hospitales, hay un diagnóstico”, precisó; al hacer énfasis en que en Durán, donde la falta de agua está latente, se contabilizan la mayor cantidad de transmisiones, seguido de Pascuales 2, cerca de Monte Sinaí y Bastión Popular, en el Puerto Principal.

Todos los años pasa lo mismo. Se espera a que llegue el invierno, la gente enferme y listo. No hay prevención.



Miguel Loor

habitante de la Alborada

Que almacenen agua, que lo hagan donde puedan, que perdure en esos tanques por varios días, los ha convertido en localidades vulnerables, reconoció el responsable Zonal de Vigilancia, Hugo Armendariz; que contrario a lo que denuncia la ciudadanía, indicó que sí se están ejecutando acciones, entre abatizaciones, fumigaciones y vigilancias epidemiológicas.

La comunidad pide que se haga más control y limpieza en los espacios públicos de la Zonal. CARLOS KLINGER

A Daniela Garzón, quien ahora tiene dengue, urge que el MSP tome acciones preventivas. “Pueden decir lo que sea, que están trabajando, que tienen todo controlado. Pero lo cierto es que el monitoreo sea el oportuno. Perú ha reportado más de 9.259 contagios este año. Es hartísimo. Claro, hablamos de todo el país, de uno más grande que el nuestro. Aún así hay que estar pendientes. Pienso que si revivieran el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM), nuestra realidad sería otra. Ahí sí se analizaba el comportamiento del vector”, señaló.

El Ministerio de Salud de Perú emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue en el país, que hasta la fecha suman 9.259 acumulados y 11 defunciones confirmadas.



Armendariz señaló que ahora también lo hacen. “La entidad solo cambió de nombre. La competencia la asumió Salud con todo su personal de logística y humano. Estamos haciendo lo mismo, destruyendo criaderos, controlando al mosquito en su fase acuática. Este es un trabajo que debe ser conjunto entre las autoridades y la comunidad. Hay reservorios en todos lados. En las más de cien mil visitas domiciliarias que hemos hecho, por ejemplo, hemos destruido 405.000 reservorios”.