El aguacero que soportó Daule este 6 de abril causó el desbordamiento del río Pula. Al menos el 15 % de la población de la parroquia El Laurel se vio afectada por el suceso.

La avenida Arcadia Espinoza y otras cinco calles más del centro de esta localidad, quedaron bajo el agua. “Solo esperamos que no siga subiendo más el caudal. No podemos trabajar con tranquilidad, tampoco de una forma segura. Es complejo lo que estamos viviendo. El invierno nos está golpeando y lo está haciendo mal”, comentó la comerciante Rosa Cedeño, de esa localidad.

La tarde de este 6 de abril, los tricimoteros denunciaron experimentar una serie de problemas para transportar a sus pasajeros hacia los recintos Yurima y Judipa , cuyas calles estaban también anegadas.

Isabel Morán y Galo Bajaña Chávez, representantes del Gobierno parroquial, hasta la publicación de esta nota realizaban recorridos en los recintos afectados para levantar la información total de las familias afectadas.

Las familias se han visto obligadas por caminar por las aguas que están llenas de lodo y basura. Édgar Romero

“ La fuerte corriente del río se me llevo todas las gallinas y cerdos. Pedimos ayuda a las autoridades porque no hay trabajo en el campo. Ya no sabemos qué hacer y tampoco podemos estimar cuánto tiempo va a durar estragos como los vividos”, detalló Miguel Mota, residente del recinto La Perpetua.

Morán, presidenta del Gobierno local, confirmó a EXPRESO que seis recintos de El Laurel están aislados con la fuerte temporada. “ Estamos haciendo en territorio una evaluación total junto a las demás autoridades para actuar de la manera más adecuada”, indicó.