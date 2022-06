De usar súper a ecopaís, de olvidar el auto y trasladarse en bicicleta, motoneta o scooter; y pedir licencia para continuar en la modalidad de teletrabajo, son apenas algunos de los cambios que los ciudadanos se han visto obligados a hacer a raíz del incremento de la gasolina.

“Antes tanqueaba con 60 dólares y ahora necesito casi $ 100. Estoy considerando cambiarme a ecopaís porque es demasiado gasto. Este precio es un abuso”, señaló Ditmar Hermenau, un empresario que cuenta que cada vez visita menos a sus clientes, con la intención de ahorrarse la gasolina. “Ya no sé cómo hacer con el trabajo, necesito reunirme con clientes, pero el alto consumo de gasolina me está complicando todo. Ahora hago más videoconferencias para intentar ahorrar algo”, señala mientras veía con asombro cuánto marcaba lo que debía pagar por llenar el tanque de su auto.

En un recorrido que hizo EXPRESO por varias gasolineras de la ciudad se evidenció el malestar que sienten los conductores, quienes, además, han optado por cambiar sus hábitos para no ver tan afectado el bolsillo. “Ahora prefiero ir hasta mi trabajo en bicicleta y dejo mi auto en casa, la nueva regla de la familia es que el carro solo se utiliza cuando salimos todos o son cosas realmente importantes”, manifestó Paúl San Andrés, quien ahora se moviliza en ruedas desde Samanes, donde habita, hacia el sur, donde tiene su oficina.

Dejar los carros en casa y dirigirse al trabajo en bicicleta es otra de las acciones que han tomado los conductores tras el aumento del combustible que usaban. Alex Lima

“Solo en ir y volver en un día me gasto por lo menos $ 6, cuando voy en mi bicicleta solo necesito dos botellitas con agua”, cuenta San Andrés, quien viaja con su maletín, algo que le incomoda al momento de maniobrar y pasar entre los carros. “Pero es preferible eso a gastar tanta plata”, admitió.

Con uniformes de trabajo, vestidos formalmente, con terno o tacos, muchos oficinistas se movilizan principalmente en el centro de Guayaquil a bordo de bicicleta o scooters. “El precio de la gasolina nos obliga a esto, creo que es la mejor manera de ahorrar, además de que es una terapia para la salud”, consideró entre risas Lincoln Espinoza. “Me ha hecho bien, hasta siento que he bajado de peso y disfruto más del paisaje”.

A la fecha, el precio sugerido para el galón de la súper es de $ 4,86; de ecopaís $ 2,55 y de diésel $ 1,90.

Hace tres meses, Emilia Muñoz dejó de usar gasolina súper y se cambió a ecopaís. “Ya no pude más, siempre trataba de cuidar el motor, pero era eso o la comida de mis hijos, tuve que elegir”, comentó la mujer, quien manejaba un vehículo 4x4. Asegura que ahora ha dejado hasta de viajar a la playa para no gastar más de lo debido. “Antes iba con mis hijas todos los fines de semana a Santa Elena para visitar a la familia y pasear un poco, pero ahora lo hago una sola vez al mes”, confesó.

Algo similar ocurre con la familia Morales, que solía viajar cada fin de semana a Cuenca a visitar a sus parientes. “Durante años viajábamos con los niños para que vean a sus abuelos, pero con todo esto ya no lo hacemos más. La economía familiar no aguanta para tantos viajes. Lo lamentable de esto es que todos nos extrañamos y que las comidas familiares, porque sí que lo eran, han quedado en el pasado”, deploró Junior Morales, padre de familia.

Muchos siguen considerando cambiar de gasolina para ahorrar dinero Alex Lima

El costo del combustible incluso ha reducido las salidas a comer o los paseos dentro del Gran Guayaquil. Romina Rendón, quien era cliente habitual de un restaurante de La Puntilla, ahora se limita a las opciones que hay en la urbe. “Cosas tan sencillas como estas ya no la hacemos y me apena, porque la libertad para entretenernos se ha visto afectada por lo mismo. Un abuso que parece no se va a frenar”, se quejó.

Carolina Santos, quien habita en el Centenario, también ha dejado de pasar el fin de semana en casa de sus primos, que viven en Ciudad Celeste. “Siempre iba y me quedaba con mis tías -relata-. Hacíamos pícnics, íbamos a Nobol, a Bucay, hacíamos postres para vender por internet y todo, absolutamente todo, se ha reducido. Ahora, voy un solo fin de semana al mes. ¿Y para el negocio? Pues nos dividimos... todos los primos, están lamentablemente en pausa”.