El Parque Samanes cerrará sus puertas a diario a las 18:00 por apagones

El parque Samanes, ubicado al norte de Guayaquil, mantendrá sus puertas cerradas al público a partir de las 18:00 debido a los racionamientos eléctricos que se llevan a cabo a nivel nacional. La Empresa Pública de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos (Parques EP) anunció este 16 de octubre que esta medida se aplicará todos los días hasta nuevo aviso.

Según esta institución pública, esta decisión busca precautelar la seguridad de los ciudadanos y evitar cualquier posible delito que se pueda presentar en este terreno.

No obstante, precisa que las actividades ya programadas durante el día se desarrollarán con normalidad en todas sus áreas disponibles al público. Asimismo, los eventos para el fin de semana, en horario diurno, también se mantendrán.

Para varios ciudadanos, esta fue la decisión correcta, pues creen que mantener abiertas las puertas de este espacio público solo dará paso a que se cometan fechorías en el momento en que el espacio quede a oscuras. "Si no lo cierran, cuando se quede a oscuras estoy más que seguro que antisociales se meterán a robar, drogarse o hacer tráfico de estupefacientes y nadie lo notará"; comenta Ximena Cedeño, quien reside cerca del parque.

Ciudadanos piden que lo mantengan abierto con generadores

Sin embargo, hay quienes consideran que, con estos cortes, los espacios públicos deberían mantenerse abiertos, pero con generadores, para que la ciudadanía pueda recrearse durante estos momentos en que “no se puede hacer nada”.

“Si prometieron que las fiestas de Guayaquil se mantendrían activas con generadores, yo creo que también mantener activos los espacios públicos debería ser una buena decisión. A esto, obviamente, hay que sumarle más seguridad, pero estos apagones no solo dejan a oscuras las viviendas, también apagan el espíritu del guayaquileño. Mis hijos ya no se sienten motivados, no pueden salir a jugar porque no hay luz y en casa no se hace nada; hasta se duerme más temprano”, relata el ciudadano Darío Oyala.

