Guayaquil: Esto es lo que podrás hacer por Navidad y Fin de Año

Las reuniones en restaurantes no están prohibidas, pero ten en cuenta el aforo.

Guayaquil es una de las ciudades con más contagios de coronavirus en Ecuador. De hecho de los 175.711 casos positivos que registra el país, según los datos del Ministerio de Salud, hasta este 10 de noviembre, 15.759 son de Guayaquil. Solo lo supera Quito con 57.247 casos positivos.

El informe epidemiológico de la urbe porteña, según el Municipio de Guayaquil, dice que del 4 al 7 de noviembre, tras un rastreo a 88.800 personas de la ciudad, 108 registraron como posibles casos positivos. Lo que da así una incidencia de casos sospechosos y probables de 12,16 por 10 mil habitantes.

La Navidad inició en Guayaquil, pero sin público Leer más

En vista de que la curva de contagios no se aplana y que, al contrario, ha subido levemente tras la finalización del estado de excepción en septiembre pasado, el COE Cantonal de Guayaquil, ha emitido nuevas reglas para Navidad y Fin de Año, como lo explicó EXPRESO. Entre esas medidas está el cierre del Malecón 2000, del resto de malecones y de los parques de la ciudad del 24 de diciembre al 1 de enero.

Los eventos masivos que, en el malecón y en otros espacios públicos de la ciudad organizaba el Municipio, quedan cancelados. Por ejemplo el desfile de luces LED tradicional de Navidad no se realizará.

Entonces ¿de qué sí se podrá disfrutar en Guayaquil, por las fiestas navideñas?

De acuerdo a la Empresa Municipal de Turismo, en Navidad y Fin de Año sí se iluminarán parques, plazas, árboles navideños, que estarán arropados de música y villancicos. Se harán novenas y shows que se transmitirán vía virtual para el disfrute de las familia. La agenda de estos eventos y la especificación del horario a efectuarse, vía online, se dará a conocer en la última semana de noviembre.

También podrás apreciar los monigotes. Los artesanos sí expondrán sus años viejos, de diferentes formas, tamaños y colores, al público en la calle 6 de marzo. Pero solo podrás ir allá en auto para evitar aglomeraciones. Los artesanos están por proponer al COE una serie de medidas de bioseguridad que eviten contagios y que les permita vender y exponer sus creaciones.

Guayaquil endurece medidas ante un aumento de contagios Leer más

Asimismo otro espacio del que podrás disfrutar por Navidad, es del museo al aire libre en la calle Panamá. Esto podrá ser a partir de la semana del 15 de noviembre, cuando se inauguren cinco murales que se incorporan al proyecto Paseo de las Artes.

Y si lo que deseas es disfrutar de una cena navideña o una reunión de intercambio de regalos con tus amigos o excompañeros de clases, entre el 24 al 31 de diciembre, puedes hacerlo. Ir a restaurantes no está prohibido (no olvides la mascarilla). Recuerda que no puedes ir en grupos numerosos, ya que el aforo de los restaurantes y restobares se redujo de 75% a 50%. En la reunión si puedes tomar alcohol, al menos que el encuentro sea un jueves, viernes, sábado o domingo.

Si por esos días, quieres consentir y sorprender a tus hijos, sobrinos o ahijados, con un regalo, puedes hacerlo. Comprar en las juguetearías y centros comerciales tampoco está prohibido. Aunque debes tener en consideración que el aforo sí se redujo del 75% al 50% en ambos y los eventos masivos en el segundo también están prohibidos.

El Municipio traza otros eventos. La agenda navideña la dará a conocer, Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Municipal de Turismo de Guayaquil, en los próximos días.