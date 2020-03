Como un balde de agua fría recibieron los pobladores del cantón Santa Lucia (Guayas), el anuncio que hizo el alcalde Edson Alvarado, a través de un video colgado en la cuenta oficial de Facebook de la municipalidad, respecto a que está contagiado de coronavirus.

Alvarado, también presidente de la Asociación de Municipalidades del Guayas (AMEG), se dirigió a los usuarios para dar detalles de su salud y asegurar que se encuentra aislado en casa. "Quiero manifestar a la ciudadanía que somos seres humanos y que este virus no lo he conseguido en mi domicilio. Lo he adquirido realizando mis labores en las últimas horas, pero no me arrepiento (...). Desde esta trinchera seguiré haciendo lo que se debe hacer en beneficio de mi cantón", dice en el video; que incluye el mensaje a la ciudadanía de que no salgan de casa.

"Cumplan con el toque de queda, esto no es broma. Tenemos nuestra primera palabra puesta en Dios. A todos posiblemente nos dará, a unos con más fuerza y a otros con menos. Lo importante aquí es que tenemos que salir juntos de esta dura batalla", mencionó.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, dio positivo en la prueba de #COVID19Ecuador. Los alcaldes de Guayaquil, Milagro, Pedro Carbo y Yaguachi también constan en la lista de casos:

Con Alvarado, son siete los alcaldes ya infectados en la provincia. Constan en la lista los de Samborondon, Juan José Yunez; Pedro Carbo, Javier Gomez; Yaguachi, Kléber Falcón; Nobol, Marvin Salas; Guayaquil, Cynthia Viteri; y de Milagro, Francisco Asán .

Este último confirmó la noticia en un video que fue difundido asimismo en las redes sociales. “Hemos resultado positivos. Mis síntomas todavía son mínimos", dijo Asán en el audiovisual que fue publicado días atrás por la vicealcaldesa Daniela Asán Torres.

Lo admiro de aquí al infinito por su amor y compromiso con nuestra ciudad! #QuedateEnCasa @pacoasan @AlcaldiaMilagro

Yúnez, que confirmó que sigue ejecutando sus funciones aunque aislado, recomendó a los ciudadanos quedarse en casa. "Es momento de que esto nos vuelva solidarios. La gente debe saber que hay que quedarse en casa porque debemos ser solidarios con nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajos; con nuestros adultos mayores", precisó.