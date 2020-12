El Concejo Cantonal aprobará más presupuesto para reforzar la seguridad

La inseguridad se ha tomado Guayaquil y las autoridades intentan reducir los delitos que se cometen en las calles de la ciudad, transportes o casas.

Hoy la sesión el Concejo cantonal aprobará un nuevo presupuesto para reforzar la seguridad en el Puerto Principal, indicó en su cuenta oficial de Twitter el concejal Jorge Rodríguez.

Adelantó que serán siete millones de dólares, para adquirir 63 nuevas camionetas que estarán equipadas para luchar contra la delincuencia, tendrá GPS, balizas, megáfonos , etc.; la meta es realizar más controles en las zonas consideradas peligrosas, por el número de asaltos que se dan. Adicional a esto se darán 10 vehículos para la inteligencia de la Policía Nacional, 50 motos, 200 radios, 100 celulares y 4 drones para vigilancia.

"Con esos recursos superamos los 20 millones de dólares sólo en este 2020, para apoyar la seguridad ciudadana", indicó Rodríguez.

Antes de esto se anunció la llegada de 500 policías a la ciudad, esto hace una semana; pero la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos todavía no está. "Lo único que está pasando es que los delincuentes se van a los lugares donde saben que por ese momento no hay presencia de policías. A mi me asaltaron a lo que regresaba de mi guardia en mi trabajo, a las 06:00, al pie de mi casa en la calle José de la Cuadra", dijo a EXPRESO Diana Salazar, moradora de la ciudadela Guangala.