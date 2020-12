El COE permite abrir la playa de General Villamil en Navidad y en fin de año

El COE de Playas resolvió abrir parcialmente sus balnearios en General Villamil en las celebraciones de Navidad y fin de año, con los debidos controles y regulaciones en el flujo de turistas, vial y medidas de bioseguridad.

Según Dany Mite, alcalde de General Villamil y presidente de la mesa de salud, la curva de contagios de COVID en este cantón es baja, que es la base principal para la resolución tomada. En la playa, según anticipó, la carga turística será controlada con cámaras y drones. Lo que, a decir de residentes como Elio Terán, no serán suficientes para evitar las aglomeraciones. “Para esta fecha, el cantón siempre ha sido una locura. Ojalá las autoridades no se estén equivocando y acá luego no haya un rebrote. Ahí sí todo se volverá gris, aquí no hay personal ni infraestructura suficiente para que nos atienda”, advirtió.

Acorde a lo establecido por el COE, a la playa se podrá ingresar según los dígitos de la placa de los vehículos: el 24 de diciembre y el 1 de enero podrán ingresar los de dígitos: 1-3-5-7-9; y los días 25 y 31 de diciembre, los terminados en 2-4-6-8-0.

En el malecón se venderán monigotes desde el 15 de diciembre, pero no podrán quemarse en la playa, como antes.

Para la población, esta última medida es apropiada. Sin embargo, hacen énfasis en que la noche del 31, los controles se incrementarán para evitar aglomeraciones en los barrios.