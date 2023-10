Clima en Guayaquil: ¿Cuál es el pronóstico para este 20 de octubre?

A Guayaquil, según los reportes del Inamhi, le esperan días nublados. Para este 20 de octubre, tal como se lo ha percibido a lo largo de la mañana, la temperatura oscilará entre los 31° y 24°C. En estos momento, en pleno mediodía, la ciudad registra una temperatura de 30 °.

Para la tarde se espera que el día esté "parcialmente nublado y con unos niveles de radiación ultravioleta muy altos.

Según el informe del Inamhi, los índices estarán en sus máximos niveles entre las 10:00 y las 16:00, y será igual en todas las provincias de la Costa, Sierra sur , la Amazonía y Galápagos. Por lo que, a nivel nacional, desde la entidad se pide a los habitantes salir con sombrero o portando un paraguas y, en lo posible, usar bloqueador.

#RadiaciónMaximaUVEc | Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta #UV, entre las 10:00 y 16:00 del viernes, 20 de octubre de 2023. pic.twitter.com/Xn52uSfSx7 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) October 20, 2023

En la provincia del Guayas los datos no variarán mucho. La temperatura hasta caer la noche será de entre 31° y 24°C; y para la madrugada de este 21 de octubre, los valores oscilarán entre los 24 y 24 °, lo que es considerado fresco. Una sensación que, a decir de la ciudadanía, ha sido ya notable.

Los habitantes de La Puntilla, en Samborondón, por ejemplo, aseguraron que las últimas dos noches no han tenido la necesidad de prender el aire acondicionado, puesto que el calor que sentían hasta hace unas pocas semanas no se ha sentido.

"Vivo cerca del río e incluso durante las tardes, no he tenido por qué prenderlos. Me he sentido bien todo el día y en las noches, al fin, no me ahogo. Los días en el sector están en realidad menos calurosos. Al fin. Ya necesitábamos esto", señaló la residente de Entre Ríos Belén Toledo.

En Guayaquil, la sensación térmica durante la madrugada que viene comparte los mismos valores. Fabiola Mercedes, quien habita en la Florida Norte, asegura que le gusta cuando el clima está así y el día está práctimente más apagado porque le resulta menos cansado hacer las cosas.

"Los días así, algo templados, me cambian incluso el humor. Siento algo de paz y ganas de descansar. Fuera increíble si estuviera de vacaciones. Sin embargo, esto que vemos sí me anticipa que el fenómeno de El Niño está por venir. Me preocupa que no estemos preparados para recibirlo....", pensó Ernesto Rendón, habitante de la décima etapa de la Alborada.

