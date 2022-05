Hay un letrero ubicado en las calles Piedrahita y Esmeraldas que está causando una serie de quejas entre los guayaquileños, que reclaman que los fondos públicos se estén utilizando para “acciones insignificantes” en la provincia. Se trata de un enorme cartel, una especie de valla, en la que aquella intención que la prefecta del Guayas, Susana González, tiene respecto al dragado; se replica pero esta vez con el turismo.

Que los amigos y los atardeceres, en Guayas, van porque van, es lo que se lee en el rótulo, que muestra a un grupo de amigos alrededor de una fogata en General Villamil Playas, según indica un punto de ubicación allí marcado; y que a conductores como León Vásquez, hastía.

“Si he dejado de prender la radio para no escuchar una sola vez más a González diciendo que el dragado va porque va, va porque va, porque hasta lo dice con eco; no sé qué voy a hacer ahora si utiliza la misma bendita frase para promocionar yo no sé qué. Será que ahora nos va a prometer el sol y el fuego. Si es así, que diga a dónde voy a retirar la leña. Qué mensaje más tonto. Qué manera de despilfarrar el dinero”, pensó; mientras desde el carro movía la cabeza de un lado a otro en señal de negación.

Un letrero que no dice nada, jamás me va a incentivar a nada. Así que sigo pensando que es un derroche de plata.



Leonela Morán,

ciudadana

En el mismo lugar, donde los vehículos no dejan de pasar sin cesar, la conductora Laura Solórzano, quien habita en el norte, dijo preferir agachar su mirada antes de ver hacia arriba y toparse con el cartel, cada que la luz se pone en rojo.

“Desde el pasado jueves, alzo la mirada y ahí está el letrero ese con su mensaje de va porque va, que para mí no es más que un gasto más de dinero. La prefecta se ha pasado diciendo tanto esa frase, que ya hasta sueño con ella y muchos ya la han tomado de burla. ¿Será que quiere eso? No lo sé. Que se lo puede evitar, tampoco. La gente se burla si le dan chance, y como vemos que más hay frase que obra, pues la mofa va porque va”, señaló.

La Prefectura. Confirma que hay 20 carteles de este tipo en la provincia, pero defiende que tienen una intención: promocionar los rincones del Guayas.

Frente a estas críticas, EXPRESO consultó a la Prefectura sobre la existencia de la pancarta y Gustavo Taiano Cuesta, procurador síndico de la entidad; aseguró que ha sido colocada, al igual que otras 19 en puntos estratégicos de la provincia, para fomentar el turismo.

“Como institución, tenemos una dirección provincial de turismo que creó precisamente esta campaña para ayudar y reactivar el turismo y sus servidores, todos afectados por la pandemia. El 70 % de los servidores turísticos se quedaron sin empleo, perdieron sus ingresos, entonces lo que estamos haciendo es promoviendo el turismo interno. Las 20 vallas que hemos colocado no son solo de Playas, son de los diferentes rincones nuestros, sus locales y gastronomía”, señaló.

Sobre lo invertido en estos carteles, Taiano indicó que, tal como está reflejado en el portal de Compras Públicas, el valor es de 145.000 dólares, incluidos dos recambios de las 20 vallas y el alquiler del espacio.

Ese ‘va porque va’ lo escucho hasta en la sopa. Que a la prefecta, por favor, ni se le ocurra pintar a la ciudad con la frase.



Lucy Varela,

guayaquileña

“Como en todas nuestras contrataciones, el valor es menor al de una valla. Esta campaña tiene un estudio semiótico, la que han visto, la de General Villamil está invitando a los jóvenes a recorrer los extensos kilómetros de playa y arena que tiene el lugar”, indicó.

Sin embargo, para la ciudadanía el mensaje no está claro y el eslogan que se aplica apunta a que simplemente se tenga en mente a González. “Con su frase ella lo logra, pero más allá de su posicionamiento de marca no la recuerdo por alguna obra en concreto. Solo sé que es la señora que está en la Prefectura luego de que falleció Carlos Luis Morales. Pero recordarla por algo que ella hizo por el bien común, como reza el decálogo del político, no absolutamente no. Quizás después lo haga, pero ahora solo me queda la frase”, señaló el guayaquileño Federico Delgado.