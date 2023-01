Guayaquil: los 'cerros' de basura molestan a los vecinos

En la 25 y la Ch, suroeste de Guayaquil, viven entre ‘cerros’ de basura y problemas

En la esquina de este punto de la ciudad, al pie del local de una cadena de supermercados, llegan a botar de todo: desde colchones viejos, material de construcción y hasta las tripas de pollos que desechan luego de la venta del día en los alrededores.

Esta acumulación de desechos se inicia luego de la finalización de la jornada laboral de los ‘cachineros’, comerciantes informales que laboran en la zona durante las mañanas, según comenta Maritza Silva, residente de una vivienda del lugar desde hace 10 años.

“Al año de que llegué (hace 9) a este barrio empezó esto tan molestoso”, detalla la mujer de 49 años.

“En una ocasión, no recuerdo hace cuánto tiempo, vinieron dos carros a recoger esta basura. No sé si es que ya había uno medio lleno, pero fue doble”, confiesa. Ella también explica que no solo son los residuos del mercadillo de la zona, sino también algunas personas que sacan la basura antes de tiempo.

Y “ni qué decir de los malos olores”, añade Maritza, quien no es la única que los llega a percibir. Andrés Morán, un adulto mayor de 76 años, también está molesto con los desechos.

Urvaseo, por su parte, como ente encargado de la recolección de basura en la urbe porteña, asegura que “se han enviado 74 oficios por mala disposición al Municipio de Guayaquil durante el 2022” y que como plan alterno tienen planeado “realizar perifoneo en el sector en la semana del 16 al 20 de enero, para recordar la importancia del respeto al horario y frecuencia de recolección, cumpliendo con la ordenanza municipal”.