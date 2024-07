Guayaquil: La insalubridad afecta al centro de salud de la Martha de Roldós

El ingreso a la sala de espera del centro de salud de la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil, se encuentra con tachos repletos de basura. Una vista que, a decir de los ciudadanos, es común de observar, pero no en esta medida. Varios moradores que son atendidos en esta instalación reportaron que este 5 de julio había una gran cantidad de basura regada dentro del edificio.

Tránsito en Guayaquil: Tráiler sufre desperfecto en el viaducto Flavio Alfaro Leer más

Botellas plásticas, fundas de snack, sorbetes, entre otros objetos, se pudo observar regados en el punto de espera de los pacientes que llegaban a ser atendidos. Sin embargo, el panorama de tachos llenos de fundas de comida y otros desechos, también se repetía dentro de la instalación, cerca de los consultorios. Una vista que generó disgusto entre los usuarios.

RELACIONADAS Festival reúne a varias librerías que apoyaron la tradición de leer en Guayaquil

Este Diario solicitó a los trabajadores del sitio información sobre el estado de este punto, pero se limitaron a responder que cualquier duda, esta sea remitida al correo de coordinación zonal del Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta desde esta cartera de estado.

Incluso los tachos dentro del centro de salud estaban desbordados de basura. Cortesía

Guayaquil: El cementerio municipal del suburbio continúa cerrado Leer más

Los ciudadanos denunciaron que no solo la insalubridad se ha vuelto parte del olvido de este punto, donde los ciudadanos aseguran que es normal ver fundas y vasos de jugos tirados por el sitio. Agregan que también la seguridad ya no está presente de forma habitual desde hace un mes.

"He venido por mi hija, mi madre y por mi en junio, tres veces, y en cada ocasión no he visto ningún guardia. Si la enfermedad no nos mata, nos puede matar un ladrón porque no hay guardia", comentó Lourdes Beltrán, moradora de la zona.

Se puede observar fundas de comida y demás desechos. Paúl Arias

Ante esta situación, los ciudadanos piden mayor atención al edificio, pues consideran que un centro de salud insalubre va en contra de todos los principios que deben seguir. “Los que siempre deben estar precautelando nuestro bienestar son el principal punto donde más llegan ciudadanos a ser atendidos en total abandono, lleno de basura. Todo eso puede traer más virus, bacterias, infecciones que pueden afectar a los que vienen con sus defensas vulnerables”, comenta Ricardo Lindao, habitante de esta ciudadela.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!