El médico Carlos Vásquez, director del Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas, explica a EXPRESO cuál es la situación de las donaciones de sangre en medio de la emergencia sanitaria y explica sobre el proceso y los cuidados que además toma el personal que pertenece de la institución.

- ¿Cómo van las donaciones de sangre?

- La situación está terrible porque normalmente hacíamos unas 4.000 captaciones de sangre al mes en el Banco de Sangre en el Guayas. Debido a este problema, hemos cerrado los puntos de los cantones de la provincia del Guayas. Hemos cerrado también varios puntos que teníamos en Guayaquil y solamente tenemos abierto el edificio ubicado en la calle 1 de Mayo y avenida Quito, que es la Cruz Roja. Allí pueden ir a donar sangre de 7:00 a 12:00.

- ¿Cuántas donaciones de sangre se dan ahora?

- Por día, una o dos, antes captábamos alrededor de 200. Esto es un problema serio, ya que la demanda que existe de hospitales de la ciudad es inmensa. Felizmente el Banco de Sangre de Quito está ayudando, nos están enviando los requerimientos de los casos que sean de emergencia. Es una situación lamentable.

- ¿Cada día, cuántas pintas de sangre despachaban?

- De las alrededor de 200 pintas, procesábamos alrededor de 150 y 160.

- ¿Y cuántas despachan ahora?

- Unas 150 por día, igual. Pero, hay días en que se deben despachar 100 glóbulos rojos, 100 plaquetas y 50 plasmas. Es preocupante.

- ¿En esta emergencia por qué no pensar en los métodos alternativos sin usar sangre humana?

- Esos tratamientos no los damos nosotros. Lo debe hacer la unidad operativa del hospital.

- Pero se puede pensar en ellos, dado la emergencia.

- Deben pensarlo, pero eso cubre parcialmente. Imagínese un paciente que llegue accidentado, que se rompió el hígado y requiere 10 unidades de sangre. ¿Qué medida alternativa ayuda en esa circunstancia? Lo alternativo sirve a largo plazo, a tres meses.

- Pero hay casos, contados científicamente, donde se ha optado por usarlos.

- Pero, son casos contados.

-Pero, en la emergencia...

- En la emergencia tienen que usar lo que tengan.

- Entonces los métodos alternativos son una opción.

- Si no tiene sangre, agarre lo que tenga a la mano. El asunto es tratar de solucionar, que no siempre se va a solucionar, es verdad. Pero en una emergencia hay que recurrir a la solución que tenga.

- ¿Cómo saben si el donante de sangre tiene COVID-19 y cómo se protege su personal?

- En caso de que una persona tenga COVID-19 y no tiene síntomas, el personal que lo recibe está debidamente protegido y llevan todas las medidas para evitar el contagio. La sangre que esa persona done, no tiene coronavirus, el virus está en la mucosa. Entonces la sangre sí sirve. Lo que hay que evitar es que no contagie al personal del Banco de Sangre. Igual se hace preguntas y si hay sospecha no se acepta la donación, aunque el COVID-19 no está en la sangre.

- Igual se hacen las pruebas de VIH, hepatitis, etc.

- Esas pruebas se hacen siempre.

- ¿De toda la sangre que reciben cuánta está libre de enfermedades?

- De 200 captaciones que se reciben, unas cuatro tienen reactivo a hepatitis, sifilis o VIH, por día. Es sorprendente ver la cantidad de infectados que hay en personas que vienen de Milagro, Yaguachi y Durán. Están infectados sobretodo con VIH y sífilis. Todo eso lo reportamos a las autoridades de salud.