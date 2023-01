Se acercan las elecciones seccionales y esto pone en marcha las campañas políticas que, según los ciudadanos, “colocan en palestra a cientos de desconocidos”.

Entre los cargos públicos que se escogerán en los comicios del próximo 5 de febrero está la figura política de ‘concejales urbanos’, que tienen entre sus funciones la fiscalización y legislación de los gobiernos municipales.

Guayaquil se encuentra dividido en tres distritos o circunscripciones. El 1 y el 2 elegirán 5 concejales cada uno, mientras que el 3 votará por cuatro. Además, se escogerá un concejal rural.

EXPRESO realizó un recorrido en varios puntos de Guayaquil para consultar si la ciudadanía conoce a los postulantes a esta dignidad y las respuestas fueron contundentes. “No conozco a ninguno de los candidatos”; “jamás han hecho nada por el sector”; “solo los he visto en la televisión, pero jamás en las calles”; “este puesto debería ser para líderes barriales que estén preparados”, fueron de las principales respuestas que dieron los encuestados por un equipo periodístico de este Diario.

La mayoría de candidatos son desconocidos porque han hecho poco o nada por la ciudad. No tienen ningún mérito. Karla Murillo

​votante distrito 3

No conozco a ninguno de los candidatos. No los he visto hacer campaña, no hay buen manejo de información del tema. Alejandro Monar

Por ejemplo, Ramiro Ramírez, residente del barrio Centenario, considera que en esta fecha aparecen cientos de desconocidos simplemente buscando un puesto político. “Nunca han hecho nada por la sociedad y ahora son candidatos. Tengo entendido que son más de cien y no conozco a la mayoría de las personas que buscan ser concejales y eso que soy amante de la política. La sigo, en realidad la sigo”, comenta el ciudadano de 62 años, quien asegura que “apenas identifica” a algunos que ya han estado en el puesto o figuras de la televisión. “Son los títeres para ganar votos nada más que se quieren beneficiar con un puesto”, arremete.

Herny Morán, votante del distrito 1, considera que hay falta de preparación en las opciones. “Hay muchos improvisados. Otros salen de un reality a tratar de incursionar en la política, pero dudo que tengan los conocimientos necesarios”, dice enérgico, mientras asegura que para él “están solo en busca de un buen sueldo”.

El distrito 1 está compuesto por los residentes de las parroquias Ximena y Febres Cordero. Aquí se elegirá a cinco concejales, tras esos puestos hay 10 partidos políticos.

La universitaria Karla Murillo considera que se conoce poco de los candidatos a concejales porque, además, no se dan a conocer mediante campañas. “Yo vivo en una urbanización cerrada y allá no llegan jamás. Ni siquiera en los alrededores. ¿Cómo voy a conocerlos? Los jóvenes manejamos más redes sociales y ahí tampoco los veo. Solo se promocionan los alcaldes y uno que otro prefecto”, reclama.

En algunos postes se encuentran las propagandas electorales Amelia Andrade

Este criterio es compartido por Kevin Ortiz, elector del distrito 3, que añade que la elección de los ediles generalmente no es tomada en cuenta. “He escuchado candidatos a alcaldes, pero de concejales no sé nada. Seguramente, no son personas que han hecho cosas por nuestra ciudad y por eso es que nadie sabe nada de ellos”, opina Ortiz, quien espera en los próximos días se difunda más información y que una vez elegidos su trabajo valga la pena. “Ya falta menos de un mes y me gustaría dar un voto consciente, aunque el hecho de que no los conozca no es un buen síntoma”, añade.

Para Rebecca Vera, líder barrial de Sauces, lo justo sería que personas que hayan hecho obra en los sectores asuman los puestos dentro del Concejo Cantonal. “Siempre he dicho que los concejales deben salir del pueblo, de las personas que conocen las necesidades, que hayan hecho algo por su sector, que sepan en lo que se puede ayudar”, declara Vera, quien no identifica a los postulantes de su circunscripción. “De los candidatos solo conozco a uno de vista y eso solo ahora por las elecciones, pero de ahí al resto nunca los he visto. Los ediles actuales no nos visitaron nunca, nos dejaron abandonados”, insistió Vera, quien confiesa no tener interés alguno en la política, pero sí en que haya autoridades que no sean indiferentes a las problemáticas que experimentan los distintos vecindarios.

En el distrito 3, al que pertenece, se escogerá 4 concejales, por estos puestos están pugnando 52 candidatos de 13 distintos partidos. Aquí los electores son los residentes desde la parroquia Urdaneta hasta Tarqui.

La mayoría de personajes públicos que quieren ser concejales no están capacitados para llegar a ese puesto. Deben prepararse. Doménica López

​votante distrito 1

Hay muchos improvisados. Otros salen de un reality a tratar de incursionar en la política, pero dudo que estén preparados. Henry Morán

​votante distrito 1

Mientras que en el distrito 2 son 13 los partidos políticos que buscan los cinco puestos de concejales. Aquí los electores son los residentes de la parroquia Pascuales y Tarqui (centro - norte), lo que crea otra confusión en los electores.

Por ejemplo, Laura Mina, residente de la ciudadela Los Ceibos, no conoce a qué distrito pertenece. “Tengo entendido que Ceibos pertenece a la parroquia Tarqui, pero no sé si estoy en el distrito 2 o 3. Hay poca información al respecto”, reclama Laura Mina, que al conocer por medio de EXPRESO que pertenece al distrito 2 y revisar los candidatos postulantes, ironiza: “Estoy igual que antes. No los conozco”.

En total hay 167 candidatos a concejales urbanos, de los cuales se escogerán solo 14. Entre los postulantes figuran cerca de 10 personajes que antes estuvieron en la televisión. Además, cuatro concejales que actualmente están en el cargo, están tras su reelección.

Los votantes piden más información electoral, además, que las visitas y el interés por el pueblo no solo sea en época de campaña, sino durante todo el año.