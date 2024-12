La Aurora sufre más de siete horas sin agua debido a una fuga de agua y un socavón

La fuga de agua y el socavón ocurridos en la avenida León Febres Cordero, en la parroquia urbana La Aurora, en Daule, han dejado sin suministro de agua potable a los residentes de La Aurora, Daule por más de 7 horas.

Habitantes de urbanizaciones como Villa Club y La Joya reportan baja presión en el flujo del agua, mientras que en otras ciudadelas, como Casa Laguna, el servicio ha sido completamente interrumpido desde las 09:00 de este 29 de diciembre. Esto también ha afectado a ciudadelas de La Puntilla, Samborondón, como Isla Mocolí, Castelago, entre otras.

Según la Prefectura del Guayas, el socavón fue causado por la fuga de agua provocada por maquinaria municipal que trabaja en readecuaciones de la avenida León Febres Cordero. Este daño en la vía ralentizó aún más los trabajos de reparación del ducto.

Hasta ese momento, los habitantes de esta parroquia llevan más de 7 horas sin el líquido vital, lo que ha generado indignación y enojo entre los residentes, cuyas actividades habituales se les han complicado. Entre ellas, mencionan cocinar, limpiar sus hogares, asearse e hidratarse.

“Amagua ya debió haber arreglado la tubería o ver la manera de suministrar agua, pero nada, no llega ningún camión a darnos agua, solo nos dejan sin nada y ya. Eso es todo lo que hacen”, denuncia Víctor Ortiz, habitante de Casa Laguna.

Pedido ciudadano

Ante esta situación, instan a la empresa encargada de garantizar este servicio a través de camiones o cualquier otro medio posible. "Deberían tener un plan de contingencia y no dejar a las personas sin agua, no solo decir 'se fue' y no hacer nada", denuncia Abigail Mujica, habitante de Villa Club.

Ahora, este corte de agua se suma a la larga lista de interrupciones del servicio que los ciudadanos han experimentado a lo largo del año. Como ya informó EXPRESO en un reportaje previo, los residentes experimentan varios cortes repentinos en la semana, los cuales tienen una duración de entre 15 minutos y más de una hora, y también, aseguran que no son avisados a través de las redes sociales de Amagua ni otros canales oficiales.

