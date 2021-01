La Aurora: “Es un robo que el puente lo paguemos los residentes”

Fue suficiente un comunicado virtual para que la alarma se encendiera y los reclamos se multiplicaran. A partir del 1 de enero entró en vigencia la Contribución Especial de Mejoras (CEM) fijada por ordenanza respecto a la construcción del puente que une al cantón Daule con Guayaquil, publicó la Alcaldía de Daule. Y ante lo expuesto, agrega el documento, los propietarios de los bienes inmuebles ubicados en la parroquia urbana La Aurora deberán pagar por 12 años el 1,3434 por 1.000 sobre el valor del avalúo del predio. Un valor que la mayoría catalogó de “exagerado”.

Los baches ganan terreno Leer más

En Daule sector La Aurora nos están cobrando el nuevo puente... pic.twitter.com/pZAw7c2hMo — Amadeo Rivadeneira (@arivaden) January 5, 2021

“Doce años. Son doce años por los que, anualmente, deberé pagar este tributo, que en mi caso es de $ 100. Son 45.917 predios los que conforman esta zona. ¿Qué quiere decir eso? Que estaré cancelando en total $ 1.200, y mis vecinos quizás lo mismo, un poco menos o hasta más. Multiplicando esto por el número de predios, estamos entonces pagando la obra. Es inaudito, un completo robo. Que Alcaldía más sinvergüenza”, manifestó Inés Valarezo, habitante de la ciudadela La Joya.

El puente, cuya inauguración se realizó en octubre pasado, tuvo una inversión de $ 60 millones. El monto fue asumido por los municipios de ambos cantones: Guayaquil puso $ 25 millones y el resto Daule, que serían $ 35 millones. Sin embargo, de acuerdo con la publicación de la Alcaldía de Daule, la construcción del puente ascendió a los 55’191.171.03 dólares.

Para todos es un golpe al bolsillo. No es prudente hablar de tasas adicionales. Estableceré una acción de protección por mi ciudadela y haré la petición a nivel de las 89 ciudadelas.

Andrés León,

presidente de la etapa Esmeralda de La Joya

El transito, el mal creciente de La Puntilla Leer más

¿De dónde salen esos otros valores? Es lo que cuestionan ciudadanos como Adrián Altamirano, de Villa Club.

“Quisiera que el Ecuador entero sepa que, además de los impuestos prediales ordinarios, estamos cancelando estos otros. Es indolente que en plena crisis nos saquen del bolsillo tanta plata. ¿Que si se socializó el tema? Al menos conmigo no. En todas las ciudades hacen obras. En Guayaquil hay obras tan grandes como estas, y a los ciudadanos no se las están cobrando. ¿Por qué aquí sí? Si no había dinero, era de que pospongan la construcción”, se quejó.

Steven Reyes, otro ciudadano, cuestionó también la medida e hizo un llamado al presidente Lenín Moreno: “¿Será que el presidente no asigna presupuesto al cantón Daule para obras? Son 12 lindas y bellas cuotas que el pueblo pagará ahora”.

Frente a esta situación, EXPRESO conversó con el alcalde del cantón, Wilson Cañizares, quien aseguró que este impuesto fue establecido a través de una ordenanza aprobada en 2016 y se mostró sorprendido por las reacciones de los habitantes.

“Para nosotros fue una sorpresa que la ciudadanía, como se lo había establecido ya en una administración anterior, a partir de 2021 comience a pagar esta obra porque eso fue establecido a manera de un crédito que la compañía constructora estableció”, precisó.

La Aurora debería ser independiente.

Bueno mi pregunta es ¿La cabecera cantonal Daule también va a pagar por el puente?

Porque el dinero de los.impuestos

De la aurora también benefician a todo el cantón. https://t.co/2r9icQrNZn — Zoila Melgarejo (@zoilamelgarejo) January 5, 2021

Habitantes improvisan una nave para cruzar el río Daule Leer más

Ante la consulta de por qué la población debe cancelar este rubro, se limitó a decir que los puentes son construidos por el Gobierno y no por los municipios. Cañizares tampoco justificó por qué los moradores deben cancelar la obra en su totalidad y no solo una parte, por ejemplo.

Pese a que en un inicio Daule indicó que su contribución sería de un poco más de $ 35 millones, ahora Cañizares sostiene que si suman los intereses, las expropiaciones, las obras complementarias y el financiamiento, la cifra alcanza los $ 55 millones.

Pago. El costo del impuesto predial se lo conoce a través de la página web del Municipio de Daule. El pago se hace en las ventanillas del Cabildo o vía online

Durante la entrevista, en la que aseguró que el tema fue socializado en 2016 (aunque la comunidad lo niega), Cañizares comparó este rubro con las alícuotas que pagan los residentes de las urbanizaciones.

“Si bien es un impacto, el valor a pagar no es exagerado. Si una casa vale $ 50.000, lo que debe pagar al año son $ 50. Con la contribución se sumarían alrededor de $ 60 más. Es decir, serán $ 110. Ellos pagan en alícuotas mensuales de $ 20 a $ 30 y acá es una vez al año”, argumentó, y aclaró que su administración no es la responsable de haber asumido esa deuda, aunque defiende que era “necesaria”.

Los residentes reclaman que el entorno de las ciudadelas aledañas al puente, no sea el adecuado. Para qué pagar tanto impuesto, se cuestionan. Freddy Rodriguez

La pandemia no frenó la visita a los guayacanes Leer más

Una deuda que ahora le tocará pagar a la ciudadanía y que ha desatado el descontento de esta, que anuncia iniciar acciones legales en contra del Cabildo. Así lo confirma Andrés León, presidente de la etapa Esmeralda de La Joya.

“Tenemos que utilizar los instrumentos legales, como una acción de protección. Haré la petición por todas las 89 ciudadelas del sector”, afirmó, y adelantó que mantuvo una reunión con otros presidentes de las ciudadelas para establecer las medidas que ejecutarán.

Nos encontramos inconformes con los valores que pretende el Municipio adicionar a los predios urbanos. En los seis años que llevo viviendo en este sector la obra pública ha sido deficiente.

Ángel Tomalá,

residente de La Joya

Yurima implora por tener un puente desde hace 40 años Leer más

Y en medio de este escenario hay residentes que han decidido no pagar este tributo. Es el caso de Andrea Córdova, quien se asustó cuando el sistema le informó que tenía que cancelar $ 115 en impuestos urbanos, cuando antes pagaba $ 40. “No voy a pagar porque esto no tiene nombre. Doce años pagando ese valor... es inconcebible. ¿Qué pasó con el presupuesto? Obras no se han visto en Daule y la única que han hecho, ¿debemos nosotros pagarla?”, dijo.

Daniela Armijos, habitante de Villa del Rey, tampoco pagará el impuesto, al menos hasta informarse más con un abogado para saber si es legal o no cancelarlo. De hacerlo, espera que la Alcaldía haga mejoras en el entorno. “Si tanto dice el alcalde, como consta en sus comunicados, que nosotros somos parte del cambio y la mejora de Daule, entonces espero que arreglen las vías, pongan aceras, multipliquen las áreas verdes y de paso mejoren también la iluminación. Hay muchas deudas pendientes aquí y todo queda en palabras. Qué mal inicio de año. Este pago nadie lo esperaba”.

Situación en cantones vecinos

Guayaquil no cobra el tributo; La Puntilla sí

La ley sí faculta a los municipios a recaudar esos rubros

Las caricaturas reviven a Samborondón Leer más

En Guayaquil, a decir de los residentes, el escenario respecto a este tema es otro. No se cobra el impuesto especial por la construcción del puente que conecta con el Puerto Principal y jamás se lo ha hecho con ninguna otra obra, advierten.

Enrique Camposano, director financiero del Municipio de Guayaquil, corrobora la información. Si bien, explica a EXPRESO, la ley faculta a los municipios a cobrar una Contribución Especial de Mejoras, el Cabildo no va a recaudar este monto especial por la construcción de este puente, así como tampoco lo hizo cuando se construyó el paso que une a este cantón con La Puntilla (Samborondón).

El puente que une a Guayaquil con Samborondón fue inaugurado en el 2018. ALEX LIMA

Según reportajes publicados por este Diario, en el caso de Samborondón la tasa por Contribución Especial por Mejoras (CEM) sí la pagan 22.000 predios de La Puntilla, por al menos una década.

EXPRESO se contactó con el departamento de Comunicación del Municipio de este cantón, para conocer desde cuándo empezaron a cobrar el rubro (teniendo en cuenta que años atrás también hubo reclamos), pero no hubo respuesta.

Este Diario preguntó además si, tal como pasará con Daule, los tributos a pagar serían para cubrir el valor total de la obra.