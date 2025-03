Asesinan al sargento en servicio pasivo Jorge Ronquillo en Santa Elena

Elementos policiales efectúan la investigación del asesinato del ex sargento Ronquillo, en Santa Elena.

El sargento en servicio pasivo Jorge Ronquillo fue brutalmente asesinado con cinco tiros en su cuerpo la noche del 22 de marzo, cuando se dirigía a pie hacia la terminal terrestre de Santa Elena. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon a quemarropa.

Trayectoria y retiro de Jorge Ronquillo



El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 en un sector poco iluminado. Una ráfaga de disparos rompió la tranquilidad de la zona, y la víctima cayó entre unos arbustos a un costado de la vía. Moradores del sector alertaron a la policía, pero cuando los agentes llegaron, Ronquillo ya no tenía signos vitales.

Jorge Ronquillo tuvo una trayectoria destacada dentro de la institución policial. En la primera década de los años 2000, se lo conocía como un agente implacable en la lucha contra el crimen, especialmente en la provincia de Santa Elena, donde se ganó la reputación de ser temido por las bandas delictivas. Sin embargo, a lo largo de su carrera enfrentó problemas disciplinarios que lo llevaron a ser suspendido. Posteriormente, ganó un juicio que le permitió reincorporarse, aunque finalmente optó por la jubilación.

Nueva vida como detective privado



Tras su retiro de la fuerza policial, Ronquillo se dedicó al comercio de mariscos y también trabajaba como detective privado. Según allegados, tenía gran habilidad en la investigación de casos, seguimientos y obtención de pruebas contundentes. "Era muy bueno para descubrir la verdad, ayudó a resolver muchos casos de manera particular", comentó un abogado que lo conoció de cerca.

Se conoció que la noche de su muerte el ex policía caminaba en busca de un vehículo en la terminal terrestre para que lo traslade a su vivienda en la Ruta del Spondylus, lamentablemente en el camino se encontró con sus verdugos, "luego de escuchar los disparos corrimos a ver lo ocurrido y encontramos al hombre que agonizaba. En principio no se sabía que era un ex policía" dijo uno de los presentes.

Intensificación de investigaciones



Las autoridades han intensificado las investigaciones para dar con los responsables del crimen. Se revisan cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque, ya que se cree que una de ellas pudo haber captado a los agresores en el momento del asesinato.

Mientras la familia y amigos de Ronquillo exigen justicia, la comunidad de Santa Elena sigue consternada por este violento suceso, que se suma a la creciente ola de inseguridad en la provincia.

