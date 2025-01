Un muerto por día en enero en Santa Elena: aumenta la alarma por la violencia

Un hombre murió y dos más resultaron heridos en un ataque a balazos registrado al mediodía de este 10 de enero en el barrio Eugenio Espejo, en el cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Este hecho eleva a nueve el número de asesinatos al estilo sicariato en los primeros diez días de enero de 2025 en la provincia.

Testigos afirmaron que los atacantes, que se movilizaban en motocicletas, dispararon contra las víctimas justo cuando llegaban al domicilio donde residían. Cabe destacar que en este mismo lugar, meses atrás, se registró otro ataque similar con víctimas mortales.

La violencia criminal en la provincia de Santa Elena se ha intensificado notablemente en este inicio de año, a pesar de que el territorio se encuentra bajo estado de excepción.

"Pareciera que nadie hace nada para frenar este incremento de violencia; las autoridades están más preocupadas por sus campañas políticas. El pueblo debe defenderse solo", expresó Rosa Soriano, una vecina visiblemente consternada por la ola de homicidios.

Otro asesinato en La Libertad

La tarde del jueves 9 de enero, Adrián Valdivieso, de 28 años, fue asesinado mientras comía en un local de alimentos ubicado diagonal al mercado central, también en La Libertad. El negocio pertenecía a la madre de Valdivieso, quien presenció el crimen.

De acuerdo con testigos, cuatro individuos llegaron al lugar en dos motocicletas. Dos de ellos descendieron y dispararon directamente a la cabeza de Valdivieso.

"No entendemos por qué lo mataron. Era un joven tranquilo. Quizás fue porque no quiso pagar la 'vacuna'", comentó un testigo. Valdivieso no tenía antecedentes penales ni estaba involucrado en procesos judiciales.

Cifras alarmantes

Los homicidios registrados en los primeros días de enero de 2025 ya superan el total de asesinatos ocurridos en el mismo mes de 2024, cuando se contabilizaron ocho muertes. En enero de 2023, se registraron doce asesinatos bajo la modalidad de sicariato.

