Aquiles Álvarez: el lunes 27 de abril se decide si se inicia su remoción como alcalde de Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El lunes 27 de abril se conocerá si avanza el proceso para remover a Aquiles Álvarez de la alcaldía de Guayaquil.

La comisión de mesa del Municipio de Guayaquil analiza las tres denuncias presentadas para remover del cargo a Álvarez.

Los concejales Arturo Escala, Ana Fuentes y Terry Álvarez integran la comisión.

Para este lunes 27 de abril se prevé que la comisión de mesa del Municipio de Guayaquil emita un pronunciamiento sobre las denuncias de remoción presentadas contra el alcalde Aquiles Álvarez. La resolución determinará si los pedidos cumplen con los requisitos para que el proceso avance.

El análisis se realiza dentro del plazo legal establecido para este tipo de trámites. Durante estos días, los integrantes de la comisión han revisado los expedientes ingresados por los ciudadanos que impulsan la solicitud.

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La comisión de mesa está integrada por los concejales Arturo Escala, de Revolución Ciudadana; Terry Álvarez, del mismo movimiento; y Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano (PSC).

Este jueves 23 de abril, en declaraciones a medios, Escala explicó que la comisión se mantiene en sesión permanente, analizado las tres denuncias y verificando que cumplan con los requisitos de admisibilidad.

El lunes 27 de abril es la fecha en la que deben entregar el informe, en el que determinarán si avanza el proceso de remoción de Álvarez.

Fuentes coincidió en que actualmente se está realizando el análisis de las tres denuncias. Indicó que la mesa aún no puede emitir un dictamen.

"El día lunes ya tendrán una respuesta de esta comisión hacia la ciudadanía y hacia el Concejo de cuál es la respuesta que vamos a dar”, dijo la concejala a varios medios en el Salón de la Ciudad.

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Remoción de Aquiles Álvarez: ¿quiénes presentaron las denuncias?

Las solicitudes de remoción fueron presentadas por tres ciudadanos:

David López Banegas , domiciliado en Quito

, domiciliado en Quito Hugo Córdova Hidalgo (Guayaquil)

Óscar Velarde (Guayaquil)

Los denunciantes argumentan que Aquiles Álvarez ha estado privado de libertad por varios procesos penales, lo que ha limitado el ejercicio de sus funciones como alcalde de Guayaquil.

Además, indican que el 26 de marzo pasado venció la ampliación de la licencia sin sueldo solicitada por Álvarez, sin que se haya presentado un nuevo pedido formal.

Por ello, según los denunciantes, se habría configurado una ausencia injustificada que podría derivar en una causal de remoción por abandono del cargo, situación que deberá ser evaluada por el Concejo Cantonal en caso de que el proceso avance.