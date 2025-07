Aquiles Álvarez: “Acá nadie nos va a venir a chantajear”

Una nueva confrontación política agita el escenario en Guayaquil. El alcalde Aquiles Álvarez se pronunció este martes 9 de julio en su habitual enlace radial sobre la controversia que mantiene con Danny Torres, presidente de la comuna San Pedro de Chongón, a quien el Municipio ha denunciado por presuntos actos de corrupción.

“No puede existir funcionario al que no le duela la realidad de los ecuatorianos. Por supuesto que me duele lo que le pasa a mis hermanos”, expresó Álvarez.

¿Quién es el líder de Chongón que se enfrentó con Aquiles Álvarez? Leer más

El primer edil confirmó que el Municipio presentó una denuncia formal contra Torres por una grabación en la que el dirigente comunal —según explicó— solicita el 25% del valor de la inversión de dos parques públicos en Chongón. “Ese es dinero público”, enfatizó Álvarez.

Álvarez: Nada de esto es personal. Es defender causas por los guayaquileños

Pese a este hecho, el alcalde dijo estar abierto al diálogo y a extenderle la mano a Torres, pero dejó en claro que no permitirá presiones ni extorsiones. “Queremos armonía, paz y seguir desarrollando la vía a la costa, invirtiendo en Chongón. Si se puede sentar el presidente de la comuna para limar asperezas, espectacular. Pero ya se sabe que acá nadie nos va a venir a chantajear”, sentenció.

"Un alcalde debe estar dispuesto a todo. A pelearse con quien tenga que pelearse, pero también a extender la mano. Si nosotros estamos dentro de lo correcto, lo que establece la norma, perfecto, no hay ningún problema en darnos la mano. Para mí nada de esto es personal. Es defender causas por los guayaquileños. Nada más", señaló durante su enlace en horas de la mañana.

El conflicto: denuncias cruzadas y tensiones históricas

La tensión entre Álvarez y Torres, como ha venido publicando EXPRESO, no es nueva. El pasado 7 de julio, una presunta agresión por parte del alcalde hacia Torres, reavivó viejas disputas y denuncias cruzadas.

Aquiles Álvarez reaparece en un video y da un importante anuncio en el Malecón 2000 Leer más

Torres, un dirigente con trayectoria en la zona rural de Chongón, ha sido señalado anteriormente por cobros irregulares, tráfico de tierras y presuntas estafas. En su perfil profesional se identifica como ingeniero agrónomo con experiencia en administración de cultivos. Sin embargo, diversas voces, entre ellas las de Álvarez, cuestionan su accionar como líder comunal.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), Álvarez se refirió a Torres señalándo de "delincuente". “Tremendo delincuente, presidente de la comuna Chongón, señor Danny Torres, pretende extorsionar a la Autoridad Aeroportuaria cobrando $70.000 por un terreno comunal”.

Además, circulan audios en los que presuntamente Torres solicita pagos indebidos a interesados en terrenos de Chongón. Estos audios, según dijo Álvarez, habrían motivado la denuncia presentada por el Municipio de Guayaquil.

La respuesta de Danny Torres: “No te tengo miedo, Aquiles Álvarez”

El presidente de la comuna, como fue público días atrás, no se quedó callado. A través de un video en redes sociales, negó rotundamente las acusaciones y acusó al alcalde de manipular la información.

“No te tengo miedo, Aquiles Álvarez. Vamos a ir a la vía legal. Tú tienes un grillete, yo no. No me digas delincuente, porque el que arrastra esa imagen eres tú”, dijo Torres.

El dirigente sostuvo que el audio usado para implicarlo fue grabado en una reunión en la Autoridad Aeroportuaria y que él dio su consentimiento para ser grabado, exigiendo que se revele la grabación completa. “Pablo Pita, muestre todo el contenido del audio. No engañen a la gente”, reclamó.

Torres contextualizó esta disputa en lo que califica como una deuda histórica del Estado con las comunidades de Chongón, recordando que en 1980 la comuna donó 1.500 hectáreas de terreno para el futuro aeropuerto intercontinental de Guayaquil, a cambio de un plan de desarrollo que —según afirma— nunca se cumplió.

“Jamás te agacharé la cabeza. Todos merecemos respeto”, concluyó el dirigente, quien además anunció que informará sobre el caso a organismos de derechos humanos y que continuará su defensa por vías legales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!