Se aplican 4’700.000 vacunas contra la influenza

Un total de 4'700.000 dosis de vacuna contra la influenza se han empezado a administrar, desde el 18 de noviembre pasado, en el país. Así lo dio a conocer ayer Franklin Bajaña, director nacional de estrategias y prevención de Salud, en una rueda de prensa en la que además confirmó que en lo que va del año se han reportado 29 casos de AH1N1 en la zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón.

La semana pasada EXPRESO publicó una nota sobre el temor que existe entre la ciudadanía, precisamente por este virus que, a decir de Bajaña, no refleja un repunte distinto al del 2018, ni tampoco alerta sobre la llegada de un brote. "Las cifras son similares a las del año anterior. La diferencia está en que en el 2018, el repunte empezó en la semana 47 y este en la 48. A nivel nacional hay 40 casos en total". No hay cabida para un brote, agregó. Y si lo hubiera, "que no es el caso, el país está abastecido".

Hay más de un 23 % de la población seleccionada a vacunar. Tomando en cuenta que del total de habitantes del país, se va a vacuna 4'700.000 personas, es decir, mas del 25 % de la población que son grupos prioritarios, no hay riesgos para un brote en Ecuador. Franklin Bajaña, director nacional de estrategias y prevención de Salud

Las vacunas, que se aplicarán a los grupos vulnerables (menores de 3 años de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y pacientes con enfermedades catastróficas) hasta el 28 de febrero próximo, dan cobertura, además de la AH1N1, a enfermedades ocasionadas por otros virus, como el de la influenza de tipo A, el AH3N2 y de tipo B.

En Guayaquil, estas han empezado a administrarse en 121 unidades médicas operativas, en las unidades educativas (fiscales y particulares) e incluso en los exteriores de las iglesias.

Adicional, se recuerda a la población que la #Influenza es una afeccción benigna, pero que en el caso de la población vulnerable, puede complicarse por sus comorbilidades, por esto se vacuna a las personas que están dentro de estos grupos. #SaludParaTodos pic.twitter.com/Jj7ycenb2t — Salud Ecuador (@Salud_Ec) December 17, 2019

Carla Gonzales, quien habita en la ciudadela Sauces 6, ubicada en el norte de Guayaquil, asegura que hoy acudirá al Centro de Salud N° 10 de la Martha de Roldós, para administrarle la dosis a su hijo de un año y a su padre, de 76 años.

"De todos los virus, el que más me preocupa es la gripe AH1N1. Dicen que no genera riesgos, ni es mortal. Sin embargo prefiero prevenir. No quiero correr ningún tipo de riesgos..." recalcó.