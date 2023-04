Alza de pasajes: la tercera no fue la vencida para pedido de transportistas

Decenas de transportistas se congregaron la mañana de este viernes 21 de abril en los exteriores de la Unidad Judicial Florida Norte, para seguir de cerca la audiencia de acción de protección y medidas cautelares que presentó la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug) en contra del Municipio de Guayaquil, por la presunta falta de atención a sus requerimientos, que básicamente consisten en el alza del pasaje a 40 centavos de dólar. La diligencia resultó fallida.

“Por tercera vez no se lleva a cabo la audiencia. Estuvimos conversando con el juez e indicó que la secretaria encargada no se presentó”, además de que no corrió traslado a la veeduría de la Defensoría del Pueblo, por lo que una vez más quedó suspendida, dijo Cristhian Sarmiento, representante de la Fetug.

Los dirigentes reclaman que en los últimos tres años no han sido atendidos por el Municipio y piden una “tarifa justa” para el cobro de pasajes.

"Solo queremos que se realice un informe técnico y se dé una resolución justa. Quizá 50 centavos no se va a poder pagar, pero esperamos una resolución justa con nosotros", dijo otro de los transportistas.