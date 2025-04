Aeropuerto de Guayaquil anuncia cierre temporal de pista por mantenimiento

La mañana de este viernes 11 de abril, la concesionaria del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, TAGSA, emitió un comunicado oficial en el que informa sobre el cierre temporal de la pista de aterrizaje y despegue el próximo martes 7 de mayo. El cierre se extenderá por un lapso de cinco horas, entre las 07:00 y las 12:00, como parte de un proceso de mantenimiento preventivo que busca asegurar el buen estado de la infraestructura aeroportuaria.

Razón de los trabajos

Según detalla la empresa, durante ese periodo se llevarán a cabo trabajos técnicos indispensables para conservar la pista en condiciones óptimas de operación. Esta intervención, aunque breve, impedirá que se realicen vuelos nacionales e internacionales con normalidad en ese horario.

“Esta medida responde a nuestro compromiso por mantener la infraestructura en óptimas condiciones y garantizar la seguridad y calidad del servicio que ofrecemos”, señaló TAGSA en su comunicado, subrayando que se trata de un mantenimiento programado que forma parte del calendario anual de labores preventivas.

📢 Aviso importante para nuestros viajeros



El próximo 7 de mayo de 2025, la pista del Aeropuerto Internacional de Guayaquil estará cerrada de 07h00 a 12h00 debido a un mantenimiento programado 🛠✈ pic.twitter.com/6MloRWgmmM — Aeropuerto de Guayaquil / TAGSA (@Aeropuerto_GYE) April 11, 2025

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Ante este anuncio, la concesionaria recomendó a los pasajeros que tienen previsto viajar ese día que se comuniquen con sus aerolíneas o agencias de viaje para confirmar el estado de sus vuelos. Además, se recordó que, en este tipo de casos, las reprogramaciones de itinerarios no deben implicar costos adicionales para los usuarios, ya que se trata de una situación operativa ajena a su voluntad.

Inquietudes entre los viajeros

La noticia ha generado reacciones diversas entre los usuarios del aeropuerto. Carla Medina, una guayaquileña que se prepara para su segundo viaje en avión, expresó su preocupación por los cambios que podrían surgir. “Esta vez voy a Estados Unidos. Me inquieta un poco esto de la reprogramación, porque justamente iba a una boda. Ojalá no se vea afectada mi fecha”, compartió en conversación con EXPRESO, visiblemente confundida por la situación.

En contraste, otros pasajeros como Armando Plaza, también residente de Guayaquil, consideran que este tipo de mantenimientos son habituales y necesarios. “Esto del mantenimiento de la pista es necesario y normal. Nunca me he visto afectado porque he viajado por vacacionar y ya, más no por una reunión. En mi caso, no tengo inconvenientes, siempre que no haya pagos adicionales que hacer”, comentó con tranquilidad.

Se espera que una vez culminadas las labores, la pista retome su funcionamiento habitual sin mayores inconvenientes.

