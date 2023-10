Guayaquil: 12 ciudadelas se quedan sin agua este 16 de octubre

A los habitantes poco o nada les importa ya las razones por las que se da un nuevo corte de agua en Guayaquil. Advierten que cada semana o pasando incluso un día se dan más y más interrupciones, sin que eso garantice que el servicio mejorará.

Esta vez la queja viene por parte de los residentes de 12 ciudadelas de la ciudad que el próximo 16 de octubre se quedarán sin el servicio por varias horas. Diez de estas ciudadelas son las ubicadas en la avenida Narcisa de Jesús, que no tendrán el servicio por seis horas, desde las 9:00 hasta las 15:00.

Las otras urbanizaciones afectadas ese mismo día serán las etapas de Guayacanes 1,2 y 4, en el norte de la ciudad, que experimentarán el corte desde las 9:00 hasta las 17:00; y el sector de Jardines del Salado, que no tendrán líquido vital desde las 11:00 hasta las 15:00.

Los habitantes de Metrópolis II dicen estar cansados. “Estoy harta, así se resumo mi molestia de no tener agua otra vez. Según el comunicado oficial, Interagua advierte que la suspensión se da por la reparación de una fuga en la red de agua potable, pero ya no les creo. Interagua no ve como nos afecta esta situación. En mi caso, ese día tengo una reunión con los padres del curso de mi hijo y ahora me va a tocar poner hasta botellones en los baños. Estoy harta, simplemente harta”, señaló Kenzie Arteaga, habitante de la urbanización.

En Mucho Lote 2, los reclamos surgen por parte de los dueños de los negocios, sobre todo aquellos que venden almuerzos. “Mi enojo va por el lado de que nunca el servicio retorna a la hora prevista. De seguro volverá a las 17:00, si no es más, como ya ha pasado. Y mientras tanto mi restaurante se verá afectado, porque en la noche también vendo comida. ¿Cómo tendré todo listo? Cogiendo otra vez agua desde un tanque... Si no fuera tan seguido que vivo esto, no me sentiría tan mal”, señaló Noraima Delgadillo, habitante de ese vecindario.

Según el comunicado oficial, en Guayacanes el líquido vital se irá por unas horas para reparar la red de agua potable; mientras que en Jardines del Salado, para mejorar la calidad del servicio, algo que no creen que sea posible.

“¿De qué servicio hablan si siempre hay interrupciones en este lugar? Decirle al Municipio que monitoreé o sancione resulta ya absurdo. Veo que en todos los barrios afectados antes, es decir cada semana, siempre los ciudadanos exigen lo mismo. Pero nunca pasa nada... Los cortes son eternos y los afectados siempre somos los mismos, los guayaquileños”, sentenció Diego Morales, habitantes de Jardines del Salado.

17 de octubre

Conforme a la publicación oficial publicada en las redes oficiales de Interagua, el 17 de octubre próximo, La Saiba, en el sur, no tendrá el servicio desde las 9:00 hasta las 15:00; y Las Orquídeas, en el norte, desde las 9:00 hasta las 16:00.

Como en el caso anterior, la comunidad alza su voz en señal de reclamo. "En lugar de hacer tantos cortes y tantos días al año, exijo a Interagua que haga algo para reparar los canales de aguas lluvia de Las Orquídeas, que están siempre llenos de basura y huelen mal", se quejó Dixie Carrasco, residente.

