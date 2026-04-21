Jhon De la Torre le canta al desamor con sello propio

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El cantante y compositor bogotano Jhon De la Torre se posiciona como uno de los pioneros de la música regional mexicana en Colombia. Con su propuesta musical, ha creado un formato escénico propio que fusiona sus raíces colombianas con una marcada influencia mexicana.

Recientemente lanzó su nuevo sencillo, Qué lindo fue perderte, un tema dedicado a esas relaciones en las que, paradójicamente, se gana más con la ausencia que con la presencia.

Impulsar su internacionalización

La canción fue producida por el puertorriqueño Master Chris y representa la primera entrega del artista colombiano bajo el sello estadounidense Intergroup Records.

El objetivo es impulsar su internacionalización con sonidos globales del mercado latino, sin perder la esencia de la música regional mexicana que lo ha influenciado desde sus inicios.

Este lanzamiento forma parte del material discográfico que Jhon De la Torre prepara para 2026, año en el que busca consolidar su capacidad vocal e interpretativa, conquistar nuevos territorios y ampliar su audiencia, apostando por refrescar el género con elementos e historias actuales, manteniendo su autenticidad.

El videoclip, grabado en Bogotá, retrata momentos de soledad en los que los recuerdos de una relación fallida construyen una narrativa cargada de emoción, pensada para acompañar a quienes atraviesan un despecho y no logran verbalizar sus sentimientos.

Otro nivel

Actualmente, el artista participa en el formato televisivo A otro nivel. Con cinco años de carrera, continúa explorando los distintos matices del regional mexicano, desarrollando su estilo interpretativo en cada una de las canciones que conforman su catálogo.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales.