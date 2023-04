Lo horrible de ser arquero en un equipo es que solo uno salta a la cancha por plantilla y si el puesto de titular ya está ocupado, el trabajo que le espera es difícil. Es lo que sucede con Víctor Mendoza, de 28 años, quien este sábado 29 de abril de semana irá recién por su segundo partido de 2023, debido a que el argentino Javier Burrai se lesionó, algo que si no pasaba, todavía no tendría minutos en LigaPro.

En el torneo, cuando este fin de semana le toque saltar a la cancha ante Técnico Universitario, en Ambato, por la fecha 8, Mendoza igualará la cantidad de partidos de 2022, que fueron 2.

El problema de los goleros es que si uno es bueno, seguro que el segundo ‘vivirá’ en el banco y cuando llega a jugar, en el momento que lo haga, se dirá “le falta ritmo”; sin embargo, si destaca le lloverán flores, pero difícilmente seguirá porque en el caso Burrai está pasando uno de sus mejores momentos.

José Francisco Cevallos, ex golero amarillo, comenta: “Ser arquero es algo especial. De los 11 puestos del equipo, solo uno ocupa ese sitio y siempre hay que estar listos, bien sea el titular o el suplente, pero veo que Mendoza está bien en Barcelona, al igual que Burrai, son dos arquerazos”, precisó.

‘Las manos del Ecuador’ se adelanta y recalca que a los goleros suplentes siempre le llueven las críticas cuando son titulares, pero destaca que Mendoza tiene los nervios de acero.

“Nunca estoy pendiente de las críticas, es algo que aprendes a manejar, estoy consciente de las condiciones que tengo. Sé lo que puedo dar”, dijo en una de sus últimas declaraciones Víctor, quien se inició en Barcelona.

Sobre la seguridad que mostró en el partido ante Deportivo Cuenca, Mendoza confesó que sucedió porque el entrenador Fabián Bustos, quien es detallista en cada entrenamiento, transmite seguridad y tranquilidad.

Por lo expuesto, aquí se pone de manifiesto lo que dice Joseph Guardiola, entrenador del Manchester City, de Inglaterra, cuando comenta que “el equipo funciona cuando los suplentes están con buen ánimo, a pesar de que no juegan”. Mendoza lo confirma, pues reveló que Burrai estaba feliz de su buen desempeño ante Deportivo Cuenca.

Este sábado, Barcelona se proyecta a ganar ante Técnico Universitario. Y Víctor está consciente de eso.

“Mi motivación es siempre ser mejor, estar bien día a día y rendir”, manifestó el golero para quien no encuentra palabras jugar con el equipo titular donde se formó toda la vida.

Reemplazar a Burrai no es solo eso, acotó. “Entreno para jugar, intento transmitirlo cuando me toca. Actualmente, Javier (Burrai) está en un buen momento. Pero sé que cuando me toca, tengo siempre el apoyo de mis compañeros”, remata.