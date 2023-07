🚨 Max Verstappen ha disputado la clasificación con la mano derecha vendada.



👉 "Me hice daño en el dedo y la mano al mismo tiempo, pero está bien cuando conduzco".



👉 "Al principio no podía apretar mi mano del todo bien, pero ahora está bien de nuevo. No sé exactamente [cómo],… pic.twitter.com/chEY0ICs61