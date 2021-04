Vanessa Chalá, la respuesta a un sueño que mantuvo dormido por 17 años

Tiene más de 17 años de carrera deportiva y nunca ha ido a unos Juegos Olímpicos. Solo con esa simple, pero contundente estadística se puede llegar a imaginar lo que la judoca ecuatoriana Vanessa Chalá sintió el fin de semana pasado al conseguir en Turquía el cupo a Tokio. Ganó bronce en los -78 kilogramos del Grand Prix de Antalya que además significó para Ecuador el primer metal en la historia en este tipo de torneos.

El lunes 5 de abril, apenas la imbabureña de 31 años pisó el coliseo de la Federación Ecuatoriana de este deporte (FEJ), en Guayaquil, se le vinieron a la mente una montaña de recuerdos, entre ellos, uno de los primeros, el que su hermana, la exjudoca y múltiple medallista Panamericana y Suramericana, Carmen Chalá, fue quien la inició, de ahí que la felicitación que ella le escribió en su Facebook fue una de las mejores que recibió.

“Muchas felicidades Vanessa, lo mejor está por venir”, puso desde México Carmita, quien luego de lograr para Ecuador tres participaciones en Juegos Olímpicos (Sídney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008) radica allá, situación que no ha sido impedimento para dejar de estar junto a Vanessa, pues antes de cada competencia la llamada para indicarle técnicas o darle confianza y fortaleza, tal como la hoy clasificada manifestó el año pasado, luego de ganar el oro Panamericano Sénior en Argentina, otro título que Ecuador no conseguía hace muchos años. “Ella me motiva a que nunca me rinda”, precisó en ese entonces.

“Estoy súper feliz y más que todo satisfecha porque he trabajado para esto… Mis entrenadores y mi familia creían que era capaz, ahora estoy segura de que puedo llegar a más. Esto me motiva, es como un simulacro de lo que van a ser Juegos Olímpicos”, dijo la judoca, tras ser rodeada y felicitada a su llegada por sus compañeros, entrenadores y dirigentes.

Prev Next Recuerdo. La Tri de judo de hace unos 10 años. De pie, a la derecha, Carmen Chalá, hermana de Vanessa (tercera desde la izquierda). Cortesía

Recibimiento. Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo, dio la bienvenida a Chalá con la medalla del Grand Slam. Cortesía

Y es que subirse al podio en Antalya le significó 500 puntos más para el ranking, en el que se ubica ahora 19 del escalafón mundial y 13 de la clasificación directa a los Juegos Olímpicos. “Hasta el momento estoy clasificada de forma directa, mi puesto ya está seguro y abro la puerta para que pueda ingresar otro compañero más (a través de la cuota panamericana), eso me llena de mucha alegría, porque permito que un compañero más llegue a Tokio”, explicó.

En Turquía, la medalla de bronce recompensa las actuaciones que la tricolor viene llevando incluso desde 2019, cuando fue bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, ya que ahora solamente cedió en semifinales ante la vigente subcampeona mundial, la japonesa Shori Amada, quien a la postre acabó alzándose con el oro del Grand Slam.

Tras los festejos, Chalá se unió ya a los entrenamientos de la FEJ, pues se alista para defender su título en el Campeonato Panamericano Sénior que se disputará del 15 al 16 de abril en Guadalajara, México. El último evento antes de Juegos Olímpicos será el Campeonato Mundial entre el 6 y 13 de junio en Budapest, Hungría.

Hermandad. Carmen (54), Diana (38) y Vanessa (31) son las Chalá del judo ecuatoriano. Solo la última continúa compitiendo.