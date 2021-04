Valeria Echever no se retira del karate, aún tiene "mucho que dar"

El anuncio de su adiós definitivo de las competencias, hace algo más de un mes por redes sociales, tomó por sorpresa a más de uno. Con una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, título Panamericano en 2018, así como platas y bronces en los Open de Finlandia, Las Vegas y muchos otros países, la carrera de Valeria Echever, de 28 años, paraba.

Lo último que se sabía es que se recuperaba de una operación en su rodilla derecha que la dejó sin ir a los Juegos Panamericanos 2019 y posteriormente a los Olímpicos, pero nada más. Hoy, la deportista que creció en las calles 42 y la E, en el suburbio guayaquileño, se retracta y asegura que continuará en la senda competitiva hacia nuevos retos.

En entrevista con el Comité Olímpico Ecuatoriano, Valeria abrió su corazón y dio respuesta a todas las dudas que rondaban su cabeza en el retiro.

“Fue un momento bastante triste y muy crucial, ya que por mi lesión (rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla) se estaban presentando muchas trabas e inconvenientes. Como deportista me sentía perjudicada, sin embargo, ha habido muchas conversaciones para que esto se arregle de la mejor manera, para que todos ganemos y queden las cosas como antes, con mucho respeto para los deportistas, cumpliendo por mi parte con mis obligaciones que es entrenar y cumplir con los pronósticos que da la Federación. Se ha arreglado la situación y he vuelto con muchas ganas de dejar a mi país en lo más alto”, precisó dando un suspiro.

La campeona panamericana en kumite +68 kg del 2015, reconoció durante la pandemia, tiempo en el que se sometió a la rehabilitación, que sufrió de depresión por no poder ir a Lima 2019, donde buscaba reeditar el oro de Toronto; ya después vino la imposibilidad de clasificar a Tokio. Sin embargo todo está superado.

Valeria en el centro junto a la Tri de karate que consiguió varias medallas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Quiere reeditar el título en Santiago 2023. Archivo

“Todavía tengo mucho que dar, muchas metas por cumplir, me he cuidado para eso. Lamentablemente esta lesión fue una experiencia más, sin embargo, me encuentro muy enfocada en lo que quiero, mi sueño era ser bicampeona panamericana en Lima 2019, estaba clasificada, no pude asistir, pero tengo Santiago 2023 entre ceja y ceja”, acotó.

Valeria le reconoce el haberse retractado del retiro a sus padres. “Actualmente vivo en Quito, pero viajar a Guayaquil para pasar algún tiempo con ellos me ayudó. Creo que su fortaleza y sus consejos me ayudaron a no decaer, a continuar esta lucha”.

De la lesión ya está recuperada. En enero su idea era retomar las competencias, pero por la pandemia algunos torneos se han cancelado o postergado, sin embargo, ella sigue trabajando. Ya tiene el alta médica; de la lesión solo queda la cicatriz.

“A finales de abril pensamos realizar una base de entrenamiento, ya que es muy importante topar con otros rivales e ir testeando cómo se encuentra el nivel para llegar en las óptimas condiciones…”, apostilló.