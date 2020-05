Valencia vs. Egas: La FEF sigue partiéndose

La novela Federación Ecuatoriana de Fútbol no podía abandonar a sus seguidores en el Día de las Madres. Y como si se tratase de un estreno sorpresa, este nuevo capítulo, protagonizado por el futbolista referente de Ecuador en los últimos años, Antonio Valencia, tuvo una viralización masiva dividida en opiniones, pero que en su mayoría apuntaban al presidente de la FEF, Francisco Egas.

Directivo recordó cuando Nassib Neme quiso que la 'U' de Chile le gane una final a Liga (Q) Leer más

Nadie imaginó que la transmisión en vivo, que entablaron el domingo por la noche Jefferson Montero y Valencia, iba a terminar dejando una serie de frases contundentes en contra de Egas y su gestión. Además de devolvernos a ese Toño polémico, común en su nueva etapa en Ecuador.

“Te digo la verdad, lo que se hace en la tierra, aquí mismo se paga. Este individuo, lo que nos hizo después de la Copa América a jugadores que han hecho mucho por el país, terrible. Una persona como este señor no puede ser presidente. No tiene conexión con los jugadores. Él piensa que está mandando en una finca”, le dijo Toño a la Turbina.

Este tipo (Egas) ha hecho un circo de la federación. Lo único que ha hecho es dañar la imagen de los jugadores, nada más. Luis Antonio Valencia, futbolista ecuatoriano.

“Por qué voy a pedir disculpas por reunirme en una habitación con mis compañeros. Egas lo hizo de mala fe, mala persona. Mira que Dios es grande y poderoso, por eso le pasa eso. Su propia gente lo quiso sacar”, agregó Valencia refiriéndose al polémico caso del Piso 17.

Aunque algunos comentarios respaldaban lo dicho por el futbolista albo, otros lo criticaron. Valencia respondió sin tapujos a través de su cuenta personal en Twitter: “No respondo a trolls, vayan a descansar que mañana tienen que trabajar en su finca”.

José Francisco Cevallos conoce el ambiente que se vive en la selección nacional y reconoció que tras este impasse, la relación Egas-Valencia, queda rota.

¿Saben cuál es el problema? Parece que la indisciplina en la selección no es una cuestión de este viaje (Piso 17), sino de todos los viajes. Francisco Egas, presidente de la FEF.

“El concepto del Toño no solo lo siente él, él lo dijo, pero seguramente es general. Para Egas, lastimosamente, el apoyo del grupo es algo que no debe perder. Cómo haces en una convocatoria ahora, ¿le dices a Cruyff que no lo convoque por lo que dijo? Se acaba de hacer un resquebrajamiento total”, sostiene el también expresidente de Barcelona.

Ecuafútbol: Antonio Valencia se defiende de los 'trolls' y los manda a trabajar a "su finca" Leer más

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, ha sido partidario de la dirigencia de Egas, sin embargo reconoció lo determinante que ha sido el tema del Piso 17 en toda esta crisis que vive la FEF.

“El detonante de todo esto es el Piso 17, desde ahí hubo un choque entre dos bandos: dirigentes y jugadores. Después de eso, no ha existido comunicación porque no ha habido convocatoria”, señaló en una entrevista con Mundo Deportivo.

El dirigente albo, contrario a criticar la postura de Valencia y bajando los decibeles de la polémica, explicó que podrían volver a construir la relación por medio de un diálogo. “Antonio Valencia tiene el derecho de decir lo que a él le parezca. El problema (Egas-Valencia) se soluciona dialogando el uno con el otro. Y para ello tiene un excelente intermediario que es Antonio Cordón”, agregó.

Francisco Egas y un discurso que cambia

Aunque nunca apuntó con nombres propios, Egas habló puntualmente de los jugadores inmiscuidos en el Piso 17. “Nos dicen alcahuetes por no decir los nombres. Alcahuetería sería dejar que vuelvan”, dijo primero. Después mencionó que “es una equivocación, la prensa presionó por nombres y sanción”.

Antonio Valencia y sus 'joyas'

El legado deportivo de Valencia es irrefutable, pero en los últimos años ha tenido declaraciones controversiales. Desde el “gracias a Dios publicaron el video, nadie en estado etílico. Pedimos comida”, justificando el acto del Piso 17 hasta el “me siento extranjero en mi país” por decisiones arbitrales en su contra.