Los utileros también están de pretemporada

A Hernán Lucas, José Soriano y Francisco Zapata se los ve correr de un lado a otro durante las prácticas de Barcelona. Ellos son los encargados de la utilería del Ídolo, por lo que su trabajo se volvió intenso desde la semana anterior, cuando los amarillos iniciaron su pretemporada en Manta.

Ellos conforman uno de los tridentes más importantes del plantel canario, pues su labor es fundamental para el desarrollo diario de la práctica.

Su función principal se basa en dejar todo listo: balones, conos, estacas, arcos, cintas, chalecos, zapatos, entre otros.

Hernán Lucas, José Soriano y Francisco Zapata son los tres utileros que trabajan en Manta con los jugadores de Barcelona. CHRISTIAN VASCONEZ

Lucas, quien lleva 25 años trabajando como utilero de Barcelona, indicó que junto a sus otros dos compañeros son los primeros en llegar y los últimos en irse del complejo del club Galácticos (sector Montecristi), sitio donde Barcelona trabaja por estos días.

“Nosotros por lo menos tenemos que estar una o dos horas antes de cada entrenamiento. Un día antes hablamos con el profe (Fabián) Bustos y nos deja indicado cómo será la práctica del día siguiente... Luego, mientras los jugadores se van, nos toca recoger y limpiar todo lo que queda en la cancha. Eso nos toma una hora y media más”, aseguró Lucas.

Zapata acotó que ellos indirectamente también realizan la pretemporada, pues tienen que estar bien físicamente para estar atentos a lo que pida el entrenador argentino.

“Nosotros tenemos que estar ‘papelitos’ (risas). Muchas veces nos toca correr a buscar los balones que salen de la cancha. Además, si el profe hace fútbol en espacio reducido tenemos que marcar los espacios con cintas y luego, cuando pasa a otro trabajo, nos toca ‘volar’ y sacar todo y ubicar conos, estacas, o lo que vayan a necesitar”, explicó Zapata.

Molacho, como conocen al utilero, reveló que limpiar los pupos de los jugadores es otra de las labores que tienen que cumplir. “Acá se les deja limpio los zapatos. Se les saca la tierra que queda pegada en la suela y se los deja listos para la siguiente jornada”.

Como anécdota, Zapata recordó que dos de los nuevos jugadores del Ídolo, Nixon Molina y Eder Cetre (ambos procedentes de Santa Rita), lavaban sus propios pupos, debido a que desconocían que eso lo realizaban los utileros.

Agenda. Barcelona tiene previsto retornar a Guayaquil el miércoles para terminar con su preparación de cara a su debut copero.

“Un día veo a los dos limpiando sus zapatos y me les empecé a reír. Les dije, no están en Santa Rita: ‘Están en Barcelona’. Desde ahí lo dejaron de hacer (risas)”.

El otro utilero, José Soriano, acotó que del tema de la indumentaria también les toca estar pendientes, pues les tocó abastecerse para los 13 días que toca estar en Manta.

“Son más de 200 uniformes los que se trajo, entre ropa de entrenamiento y concentración. Nos tocó contratar una lavandería para que todos los días la ropa esté lista. Una vez que llega la indumentaria, se la separa y se la entrega a jugadores y cuerpo técnico”, concluyó Soriano.

Arroyo niega millonaria demanda

Michael Arroyo reapareció en las redes sociales para negar ser el autor de una demanda de 8’396.500 dólares en contra de Barcelona.

“Dejen de molestar con esa deuda, no deben ocho millones. No he demandado al equipo… Yo no he demandado a nadie, están locos”, se escucha decir a Arroyo, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Sobre la demanda de Arroyo, estamos sorprendidos. Habíamos hecho una propuesta para arreglar la situación. Aún oficialmente no hemos recibido ninguna comunicación”, dijo Carlos Alfaro Moreno.