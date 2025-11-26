Universidad Católica se ilusiona con alcanzar el título de la Copa Ecuador 2025

La posibilidad de poder conseguir la primera corona de su historia está m{as cerca para Universidad Católica

Una de las metas que se propuso en Universidad Católica al inicio de la temporada 2025 fue la de conseguir el primer título de su historia. Y va por buen camino en la Copa Ecuador, torneo en el que tiene pie y medio en el partido por el título, tras derrotar 4-1 a Cuenca Jrs, en el juego de ida de las semifinales.

“Tenemos un buen ambiente de trabajo, eso es importante para conseguir los resultados. Vamos a ir a la revancha en Cuenca como que la serie estuviera igualada”, señaló el volante argentino Gerónimo Cacciabue.

En esto coincidió el delantero panameño Azarías Londoño, autor de uno de los goles del cuadro celeste, quien afirmó que “todavía no está definida la serie, debemos cerrarla en Cuenca con la misma concentración”.

El ariete agregó que “nos propusimos desde el inicio el reto de darle un título al club y esperamos lograrlo, vamos por buen camino”.

Esto fue reafirmado por el técnico Diego Martínez, quien comentó que “la Copa Ecuador es una prioridad para nosotros, eso lo tenemos muy claro. Queremos el título y quedar en la historia del club”.

El entrenador, que cumple su primera temporada en el Trencito, agregó que esto no afectará su concentración en la LigaPro “donde queremos seguir sumando, todavía no bajamos los brazos por la pelea de ese segundo puesto del torneo”.

Los santos se ubican en la cuarta casilla del hexagonal final, a seis puntos de Liga de Quito y Barcelona, que están en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El camino por la Copa Ecuador

Universidad Católica y Cuenca Jrs definirán al finalista de la Copa Ecuador 2025. API

El Trencito, que ya tiene el boleto a la Copa Sudamericana 2026, tiene otro camino para ir a la Copa Libertadores: ganar la Copa Ecuador, que da como premio el cupo a las fases previas del torneo continental.

Incluso siendo finalista puede acceder a la Copa Libertadores 2026, siempre y cuando su rival por el título sea Liga de Quito, que ya aseguraría su presencia mediante el hexagonal final de la LigaPro 2025.

