UEFA Champions League: Así serán los cruces de cuartos de final

Este 15 de marzo se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League que definió los enfrentamientos que determinarán qué equipos avanzarán hacia las etapas finales de la competición más prestigiosa a nivel de clubes en Europa. Además, se estableció el cronograma para las semifinales y la gran final.

Los partidos de cuartos de final se llevarán a cabo en dos fechas: los encuentros de ida tendrán lugar el 9 y 10 de abril, mientras que los partidos de vuelta se disputarán el 16 y 17 del mismo mes. Las semifinales están programadas para el 30 de abril y 1 de mayo (ida) y para el 7 y 8 de mayo (vuelta).

La final de la UEFA Champions League se celebrará el 1 de junio en el icónico estadio de Wembley, ubicado en Londres. Este evento representa el punto culminante de la temporada europea de clubes y será el escenario donde se corone al campeón del torneo.

Los emparejamientos de cuartos de final son los siguientes: Arsenal vs. Bayern Munich (Cruce 1), Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund (Cruce 2), Real Madrid vs. Manchester City (Cruce 3) y Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona (Cruce 4). Estos emocionantes duelos prometen ofrecer un espectáculo futbolístico de alto nivel.

Asimismo, el sorteo ha determinado el orden de las semifinales, donde los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán de acuerdo con el siguiente esquema: el vencedor del segundo cruce jugará contra el del cuarto, mientras que el ganador del primero se medirá al del tercero.

