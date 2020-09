El tormento de Doménica Azuero: positivo en boldenona

Una nueva prueba. Esta vez, la más difícil. Doménica Azuero dio positivo en boldenona y por ahora tendrá que defenderse en los tribunales deportivos. Ella mismo lo contó mediante sus redes sociales, la mañana de este lunes 28 de septiembre de 2020.

"Es extraño tener que poner todo lo que siento en palabras porque sinceramente no sé cómo contarles, ni por donde comenzar", empezó su relato la deportista de alto rendimiento.

COVID-19: Independiente del Valle confirma cuatro positivos más Leer más

Ella admitió que definitivamente este año ha sido una locura. "He pasado por muchas pruebas que sin dudarlo me han ayudado a crecer y ser mejor persona".

Después, se enfocó en su problema. "Hace una semana comenzó una nueva prueba que nunca había tenido en mi vida y jamás pensé tenerla. Di positivo en boldenona. Resulta que la boldenona es una sustancia que ayuda a incrementar la masa muscular de los deportistas; también es una sustancia que se utiliza en ganadería para hacer crecer más rápido a las reses y se utiliza en varios países".

Heats y Lakers, la final de la NBA Leer más

Azuero (24 años) admite que no podía creerlo al inicio "porque jamás se me había pasado en la cabeza usar alguna sustancia para mejorar mi rendimiento. Sin embargo, después de varias llamadas encontré un buen equipo de trabajo para superar esto".

Ella explica que este es un problema común porque diferentes tribunales deportivos han reconocido esta situación. "Es un problema que ha afectado a muchos deportistas en toda Latinoamérica y voy a trabajar para demostrar mi inocencia y probar que la presencia de esta sustancia se debió a carne contaminada que consumí".

Azuero aclaró que "a pesar de cualquier cosa he tomado la decisión de seguir adelante con todo el proceso para demostrar que no he utilizado ningún producto donde atente el juego limpio y la ética que caracteriza el deporte. Cómo dicen, la verdad siempre gana y que los retos y tropezones solo serán proporcionales a las capacidades y metas de uno".