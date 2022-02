No obstante, la tenista matizó que no culpaba a los atletas rusos por la agresión rusa ordenada por el presidente Vladímir Putin el pasado 24 de febrero pasado.

La tenista ucraniana Elina Svitólina, decimoquinta del ránking, anunció hoy que no jugará contra tenistas rusas y bielorrusas en protesta a la invasión rusa a su país, que ha contado con el apoyo de las autoridades bielorrusas.

La FIFA excluirá a Rusia de Catar 2022 tras recomendación del COI Leer más

"Me gustaría anunciar que mañana no jugaré en Monterrey y no jugaré un solo partido contra tenistas rusos y bielorrusos", declaró, citada por la agencia ucraniana Ukrinform.

La tenista alegó que "la situación actual requiere una posición clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Por lo tanto, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI y admitan a los atletas rusos y bielorrusos solo como atletas neutrales".

No obstante, la tenista matizó que no culpaba a los atletas rusos por la agresión rusa ordenada por el presidente Vladímir Putin el pasado 24 de febrero pasado.

"Ellos no son responsables de invadir nuestra patria", dijo, al agradecer a los atletas rusos y bielorrusos "que se opusieron valientemente a la guerra".