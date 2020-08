Se suspende el Clásico del Astillero que estaba programado para el sábado 8 de agosto

En una semana donde varios amistosos están planificados, había la intención de que se celebre el primer Clásico del Astillero de la temporada entre Barcelona y Emelec este sábado 8 de agosto, sin embargo este fue cancelado.

Pese a que aún no existe una versión oficial de las razones por las que toreros y eléctricos no van a disputar el duelo amistoso, se estima que se debe a detalles logísticos que no llegaron a concretarse.

Tanto amarillos y azules se preparan para lo que será la reanudación del torneo ecuatoriano, que está programado por el 14 de agosto, siempre y cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional no determine lo contrario por la evolución de la pandemia de la COVID-19.

Barcelona, pensando en la vuelta, ya jugó un cotejo de simulacro días atrás ante Guayaquil City en el estadio Monumental que terminó empatado, mientras que Emelec celebró un amistoso ante el mismo rival en el estadio Capwell, con derrota para los eléctricos.

Con el calendario ya definido para el reinicio de la LigaPro de no existir inconvenientes, el Ídolo medirá a Orense en el Coloso del Salado el 14 de agosto. Por su parte, los millonarios enfrentarán el mismo día a Delfín en el estadio Jocay.