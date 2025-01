Supercopa Ecuador: Pablo Sánchez, DT de Liga de Quito, y su oportunidad de revancha

Liga de Quito quiere extender el éxito con el que cerró el 2024, en la que logró el bicampeonato de la LigaPro, y arrancar el 2025 con el título de la Supercopa Ecuador. El equipo albo se enfrentará el sábado 1 de febrero, desde las 19:00, a El Nacional, actual monarca de la Copa Ecuador, en el estadio Gonzalo Pozo.

Para el técnico argentino Pablo Sánchez, este encuentro tiene un tinte especial, ya que en el banquillo rival estará su compatriota Omar Asad, quien este año dirigirá a los rojos. Los entrenadores ya se midieron en Bolivia en 2020, cuando Vitamina Sánchez dirigía a Oriente Petrolero y Turco Asad a San José, con triunfo 4-1 para este último.

“Conozco a Omar, nos hemos enfrentado en Bolivia, donde su equipo ganó, pero jugando en la altura. El partido por la Supercopa será muy difícil, ante un rival que pone mucha gente en ataque”, afirmó Sánchez.

El estratega también destacó la ventaja de la continuidad en su proyecto con los albos. “Llevo la ventaja de estar ocho meses en Liga, de tener encaminado un proceso. Pero esto no hace que estemos confiados. Los futbolistas darán lo mejor, nunca vamos a subestimar al rival”, aseguró Vitamina.

Sánchez recordó los encuentros de 2024 ante El Nacional, que incluyeron la eliminación de Liga de Quito de la Copa Ecuador y un empate en Casa Blanca por la LigaPro. Además, reconoció que el tiempo de preparación para la Supercopa ha sido limitado.

“Quedando campeón sabíamos que íbamos a tener que jugar esta copa y era lo que queríamos. Es un privilegio de solo dos equipos, somos uno de ellos y lo tomamos con mucho respeto, con mucho profesionalismo porque nos queremos quedar con el título”, manifestó.

Uno de los desafíos para Vitamina será cubrir la salida de Ezequiel Piovi, pieza clave en la obtención del bicampeonato. “Voy a extrañar mucho a Ezequiel. Mi función es buscar soluciones y disimular su salida, que será muy difícil. Para este año, con la llegada de Kevin Minda, lo teníamos pensado a Keki como un interior, y vamos a buscar una opción en esta posición”, explicó.

En cuanto a la capitanía, confirmó que Alexander Domínguez llevará la banda, mientras que el grupo de líderes del plantel lo completarán José Quintero, Lisandro Alzugaray, Leonel Quiñónez y Carlos Gruezo.

EL RECUERDO DEL TURCO ASAD

El técnico Omar Asad (d) inicia su ciclo con los puros criollos. CORTESÍA EL NACIONAL

Por su parte Asad también recuerda ese partido, pero no tanto por la victoria, sino por lo que vivió en la previa del duelo. “Estaba en pelea con los dirigentes de San José, que al final no me pagaron nunca, y que impidieron que ingrese al estadio. Salieron todos los jugadores a la calle a apoyar, los directivos tuvieron que ceder y me dejaron entrar a dirigir”, contó.

Agregó que “Oriente Petrolero empezó ganando y pudimos remontar, fue un lindo partido, a ellos les terminó afectando bastante la altura”. El Turco también tiene otra vivencia enfrentando a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz, cuando estuvo en el banquillo de Emelec.

“Me estaban tirando de todo desde las gradas y por eso festejé efusivo el gol de Marcos Caicedo con el que terminamos ganando. Creo que no fue buena mi reacción, pero fue por la calentura del momento”, dijo.

Para el duelo por la Supercopa, Asad señaló que habló con los jugadores de El Nacional para reforzar el mensaje de “sentirse fuertes para dar lucha” y que “no somos menos que Liga, los dos llegamos como campeones”.

